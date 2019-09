Grenzbeamte beschatten Schweizer im Ausland

Ohne Wissen der österreichischen Behörden ermittelte die Schweizer Grenzwacht verdeckt – und illegal – in Österreich. Dabei beschatteten zivile Grenzwächter in Vorarlberg Personen vor Hanfläden. Diese verkaufen Cannabis-Samen und Anbau-Zubehör, was in Österreich legal ist. Damit die Samen nicht heimlich über die Grenze geschmuggelt wurden, handelten die Grenzwächter auf eigene Faust.

20 Minuten liegt ein Einsatzbefehl der betreffenden «Aktion Knobli» vor. Unter dem Punkt «Absicht» heisst es: «Ich will Observation vor Ort diskret überwachen und mutmassliche Zielfahrzeuge melden.» Zudem steht darin explizit, dass eine Zusammenarbeit mit den österreichischen Behörden ausgeschlossen sei.

«31 Samen in Hosenbund»

In Zivilkleidung liefen die Grenzwächter vor den Hanf-Shops auf und ab, notierten sich Schweizer Kennzeichen und machten Fotos der Käufer. Diese Informationen wurden gemäss Recherchen von 20 Minuten via Threema an die Einsatzzentrale und die Mitarbeiter verschickt. Wie aus mehreren vorliegenden Einsatzberichten hervorgeht, wurden die entsprechenden Fahrzeuge an der Grenze gestoppt. Die Lenker mussten sich einer Leibesvisitation unterziehen und das Fahrzeug wurde gefilzt.

So geschehen am 9. März 2019. Dort wurde rund ein Dutzend vor allem junge Menschen an den Grenzübergängen St. Margrethen SG und Au SG gestoppt und durchsucht. Wie aus den Berichten hervorgeht, fand man bei einer 21-Jährigen «im Hosenbund vorne 31 Hanfsamen». Sobald die in der Schweiz illegalen Samen gefunden wurden, wurde die Kantonspolizei St. Gallen hinzugezogen.

Polizist beim Schmuggeln erwischt

Insgesamt viermal sollen die Grenzwächter 2018 und 2019 die Beschattungen in Vorarlberg durchgeführt haben. Laut einer Quelle flog die Aktion durch einen Stadtpolizisten auf. Dieser soll im März 2019 selbst mit Cannabis-Samen am Zoll angehalten worden sein. Als er im Warteraum erkannt habe, dass mehrere Menschen dort zuvor im Hanfshop waren, habe er die Verantwortlichen zur Rede gestellt. Wie die Quelle weiter sagt, einigte man sich auf ein «Quidproquo». So soll der betreffende Polizist nicht registriert worden sein, da er im Gegenzug anbot, über die Aktion zu schweigen.

Markus Kobler (55), Kommandant der Grenzwachtregion III, ist im Einsatzplan der «Aktion Knobli» als Pikettdienst eingetragen. Gegenüber «Blick» gibt er sich unwissend: «Als Kommandant kenne ich nicht alle Details der jeweiligen Einsätze», wird er zitiert. Laut der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) wurde die Rechtmässigkeit der Vorgehensweise im Rahmen der Fallnachbearbeitung in Frage gestellt und die weitere Durchführung solcher Aktionen gestoppt.

Österreicher erfuhren erst aus den Medien davon

Warum die Aktionen durchgeführt wurden, obwohl im Einsatzplan vermerkt war, dass diese nicht legal sind, blieb unbeantwortet. «Wir prüfen gegenwärtig die Einleitung eines Disziplinarverfahrens sowie eine Strafanzeige gegen unbekannt wegen Amtsgeheimnisverletzung. Im Hinblick auf diese möglichen Untersuchungen können wir zu dieser Frage momentan keine Stellung nehmen», sagt David Marquis, Mediensprecher der Eidgenössischen Zollverwaltung.

Die österreichischen Behörden zeigen für die Aktion indes kein Verständnis: «Wir wurden erst vor einigen Tagen von der EZV darüber in Kenntnis gesetzt. Die Landespolizeidirektion (LPD) Vorarlberg war zuvor nicht informiert», sagt Horst Spitzhofer, Pressesprecher der LPD Vorarlberg. Laut ihm wird man nun auf höchster Ebene Abklärungen treffen.

