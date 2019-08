Grösster Dackel der Welt vor dem Feuer gerettet

«Die grösste Arschkarte der Schweiz ist Geschichte», teilte der Arschkarten Club aus Affeltrangen TG am Donnerstag mit. Am Mittwoch um 23.32 Uhr wurde die elf Meter hohe Holzfigur «Burnie» mit einem Gasbrenner angezündet. Innert kürzester Zeit soll sie lichterloh gebrannt haben. «Um 23.43 Uhr fiel dann erst der Kopf, zwei Minuten später auch der Rumpf des ‹Burnie› Funken stiebend zu Boden.» Der in 1000 Arbeitsstunden erbaute

Holzmann war somit nach 13 Minuten Geschichte.

Figur «Bernie» wird in Brand gesteckt. (Video: Arschkarten Club)

Während in den vergangenen Jahren jeweils die komplette Installation verbrannt wurde, mussten gestern Abend mehrere Männer dafür sorgen, dass Dackel «Waldi» keinen Schaden nimmt. Das Holztier weist mit 3 Metern Höhe, 5,1 Meter Länge, 1,52 Metern Breite, einer Risthöhe von 1,88 Metern und einem Brustumfang von 4,67 Metern eine stolze Grösse auf. Es ist gar so gross, dass der Arschkarten Club beim Komitee von Guinness World Records einen Antrag auf Anerkennung als grössten Holzdackel der Welt stellen will.

Hier sieht man, wie der Holzdackel ausgemessen wird. (Video: Arschkarten Club)



Dackel wird im Museum ausgestellt

Doch nicht nur wegen der Auszeichnung musste auf «Waldi» Acht gegeben werden: Denn der Dackel soll ein Museumsexponat werden. Seppi Küblbeck und Oliver Storz, Inhaber des Dackelmuseums in Passau (D), waren eigens zum Burning Ass gekommen, um ihr 6001. Exponat offiziell in Empfang zu nehmen. Die Reise nach Deutschland tritt «Waldi» voraussichtlich dann Ende September an.

Deshalb benetzten vier Männer des Arschkarten Clubs den Holzdackel eifrig mit Wasser, um ein Entzünden zu verhindern, wie Mediensprecherin Chantal Hebeisen mitteilte.

So schützten die Männer den Dackel vor den Flammen. (Video: Arschkarten Club)

So habe «Waldi» mit dampfendem Hinterteil dagestanden, während sechs Meter hinter ihm die Flammen der «Burnie»-Figur loderten. Von Museumsdirektor Seppi Küblbeck ist folgendes Zitat überliefert: «Ich bin so nervös, dass ihm nichts passiert – ich kann fast nicht zusehen.»

So sahen die fertiggestellten Figuren aus. (Video: Arschkarten Club)

(juu)