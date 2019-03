Gutmütige Spender werden auch noch beklaut

«In den letzten Tagen sind Personen aufgefallen, die vor Geschäften mit gefälschten Spendenblättern Geld für Behindertenorganisationen sammeln», heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen. Die rumänischen Frauen und Männer sollen dabei vor allem ältere Menschen ansprechen.

Sie bitten diese auf vorbereiteten und gefälschten Spendenblättern, die auf einem Klemmbrett oder in einer Schreibmappe angebracht sind, einen Betrag zu notieren und dann das Geld den Betrügern zu geben. In dieser Zeit versuchen sie laut Polizei durch geschickte Ablenkung den Spendenden weitere Noten aus dem Portemonnaie zu stehlen.

Fünf Festnahmen

Die Täter lassen sich den Spendenbetrag mit Unterschrift und Posteitzahl notieren. Dabei würden sie einen radierbaren Kugelschreiber benützen, um den Betrag durch einen höheren zu ersetzten. Damit wollen sie den nächsten, geprellten Bürger für eine höhere Spende motivieren.

«Die Ausländer sind gut organisiert und treten paarweise oder in Gruppen auf», so die Polizei. So geben sich gegenüber Passanten als taubstumme Menschen aus, was aber nicht stimmt. Die Betrüger würden von Landsleuten chauffiert, in der Regel in Autos mit französischen Kontrollschildern.

Die Kantonspolizei St.Gallen konnte fünf rumänische Staatsangehörige festnehmen. Gegen die Festgenommen wurden straf- und ausländerrechtliche Massnahmen ergriffen.

(juu)