Muss HSG bald wegen Coronavirus schliessen?

«Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus kann es sein, dass der Präsenzunterricht an den Hochschulen untersagt wird», das steht in einem internen Mail, das an die Studenten der grössten Ostschweizer Universität geschickt wurde. Aktuell befinde sich die Universität in der Vorbereitung für eine solche Phase. Wie es im Dokument, das 20 Minuten vorliegt, weiter heisst, sind erste Massnahmen schon umgesetzt worden.

Umfrage Traust du dich noch in Räume mit vielen Menschen? Absolut ohne Sorgen.

Nur mit einigen Massnahmen.

Kaum noch.

Ich versuche solche Räume zu meiden.

Nein.

Die Vorlesungen in den grossen Hörsälen würden seit Donnerstag auf Video aufgezeichnet und den Studenten zugänglich gemacht. Damit komme die HSG denjenigen Studenten entgegen, die aufgrund der aktuellen Situation nicht an den Vorlesungen teilnehmen könnten. Die Dozenten von nicht aufgezeichneten Kursen werden laut dem Schreiben gebeten, nachfragenden Studenten die vom Campusverbot betroffen sind zu ermöglichen, den Kurs trotz vorübergehender Abwesenheit zu absolvieren.

Stärke aus der Gemeinschaft

Die HSG versteht sich als Campusuniversität. Deshalb wolle man nicht alle Vorlesungen im Onlineformat anbieten, wie das andere Hochschulen im Land machen. Im Dokument ist von einer Schule die Rede, «welche ihre Stärke aus der Gemeinschaft und dem direkten Austausch ihrer Mitglieder bezieht». Solange die Sicherheit auf dem Campus gewährleistet werden könne, sei dieser Wert zu schützen.

Gleichzeitig sei sich die Uni-Leitung bewusst, dass viele Unsicherheiten und Gerüchte im Raum stünden. Deshalb würden aktuell zahlreiche Vorkehrungen getroffen, um im Falle einer Einstellung des Präsenzunterrichts den Fortgang des Semesters bestmöglich zu gewährleisten. Auf Nachfrage sagt die Universität aber auch: «Wir haben derzeit keine Anweisung der Behörden auf eine Einstellung des Unterrichts.» Man würde sich an die Vorgaben und Empfehlungen der Behörden halten.

