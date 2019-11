HSGler fordern fleischlosen Tag in Mensa

«Wir wollen auf den starken Effekt des Fleischkonsums aufmerksam machen und dass man sich dessen mehr bewusst wird», sagt Luca Serratore, HSG-Student und Mitinitiator des «Meatless Monday»-Projekts. Er und drei weitere Studenten haben sich deshalb als Team zusammengesetzt, um dem übermässigen Fleischkonsum den Kampf anzusagen.

Wie der Name des Projekts «Meatless Monday» bereits verrät, soll zukünftig montags in der Mensa der HSG kein Fleisch mehr angeboten werden. Dies soll vor allem der Umwelt zugute kommen, wie FM1Today schreibt.

«Das 2003 in der USA gestartete Projekt mit dem gleichen Namen hat uns inspiriert», sagt Serratore auf Anfrage von 20 Minuten. Damals sei man darauf aufmerksam geworden, dass man durch geringeren Fleischkonsum den CO2-Fussabdruck deutlich verringern könne. «Viehhaltung trägt zu 18% der globalen Treibhausgasemissionen bei.»

CO2-Fussabdruck senken

Die vier HSG-Studierenden werden bei ihrem Vorhaben von zwei Professoren unterstützt und wollen mit dem Projekt den CO2-Fussabdruck der Universität senken. Die Initianten haben bereits über 500 Unterschriften von Studenten und HSG-Mitarbeitenden gesammelt. Mit den Unterschriften seien sie dann zum Studentenparlament, um die Initiative vorzustellen.

«Vom Studentenparlament wurde das Projekt mehrheitlich befürwortet. Es wird aber auch nach anderen Möglichkeiten gesucht, den CO2-Fussabdruck der Universität zu senken», sagt Serratore.

Nächste Schritte

Wie die Medienstelle der HSG bestätigt, handelt es sich beim Projekt um eine studentische Initiative. «Die Initiative wird in einem nächsten Schritt in der Mensakommission der Universität St. Gallen besprochen», sagt Jürg Roggenbauch, Leiter Media Relations der HSG. Dieser Beurteilung könne man aber nicht vorgreifen. «In der HSG-Mensa gibt es bereits täglich ein breites Angebot an fleischlosen Speisen.» Nachhaltigkeit sei für die Universität ein wichtiges Themas. So liefen zahlreiche Forschungsprojekte sowie studentische Initiativen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigten.

Die Gespräche, sowohl mit der Mensakommission als auch mit dem Studentenparlament, sollen bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. «Ob das Projekt dann in eine Testphase geführt wird, wird momentan abgeklärt», sagt Serratore. Wenn der komplette Verzicht auf Fleisch nicht zustande komme, könne zumindest die vegetarischen Gerichte promotet werden.

Der Verlauf des Projektes wird laut Serratore wissenschaftlich begleitet. In einer Bachelor- oder Masterarbeit werden die Erkenntnisse festgehalten.

