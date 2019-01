Haben Klima-Streiker Hausfassade besprüht?

Alle Türklingeln des Gebäudes an der St. Galler Museumsstrasse sind komplett mit schwarzer Farbe übersprüht. Das Firmenschild daneben wurde mit einigen wilden Linien unleserlich gemacht. Die Hausfassade hat Streifen bekommen. All das passierte in der Nacht auf Freitag, wie das Online-Portal Die Ostschweiz.ch berichtet – also kurz bevor der Klimastreik in St. Gallen in die dritte Runde ging. Ist das ein Zufall?

Schon vor dem Spray-Angriff hatte FDP-Kantonsrat Walter Locher viele Briefe und E-Mails erhalten, in denen seine Haltung zu den streikenden Schülern stark kritisiert wird, wie dieser dem Online-Portal berichtet. Der Kantonsrat hatte hinterfragt, ob man hier von einer politischen Instrumentalisierung der Schüler sprechen könne, da gleich zwei Mitglieder der Juso, die für den Nationalrat kandidieren, im Kollektiv Klimastreik Ostschweiz aktiv sind.

Keine konkreten Hinweise

Auch andere Mieter sind vom Vandalismus betroffen. So ziehen sich die Streifen an der Aussenfassade bis zum nächsten Gebäude. Auffällig ist jedoch, dass nur bei der Kanzlei von Locher der Eingangsbereich besprüht wurde. Dennoch will Kantonsrat Locher niemanden vorverurteilen, solange man nicht sicher weiss, wer dahinter steckt.

Auch Anwohner haben Gerüchte gehört: «Es ist schon denkbar, dass ein Zusammenhang besteht, aber konkrete Hinweise hat man noch keine», so eine Frau, die im Gebäude nebenan wohnt, das ebenfalöls in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Polizei hat Kenntnis vom Fall und ermittelt. «Es gibt solche Fälle von Sachbeschädigung immer wieder. Dabei schauen wir auch, ob jemand bewusst eine Person schädigen wollte oder ob es sich um eine Zufallstat handelt», so Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen.

(sav)