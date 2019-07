Diese Tipps bewahren Sie vor einem Horror-Trip

Pünktlich zur Sommerferienzeit hat die Kantonspolizei Graubünden einige Tipps und Tricks für sorgenfreie Ferien zur Hand. Diese werden auf der Facebook-Seite der Kapo, am Beispie von Familie del Sole erklärt. Wir haben die wichtigsten Zusammengefasst:

Einbruch Schutz vor Einbrechern

Laut der Polizei sollte man am besten jemanden beauftragen, der zu Hause nach dem Rechten schaut. «Auch wenn die Person nur die Storen rauf und runter lässt oder die Blumen giesst, wichtig ist, dass Leben ins Haus kommt», sagt Mediensprecherin Anita Senti. Auch solle man besser zweimal kontrollieren, ob wirklich alles geschlossen ist. «Ein gekipptes Fenster ist schnell offen», fügt Senti an.

Social Media Warum man nicht alles posten sollte

Für viele Einbrecher sind sogenannte Gaunerzinken veraltet. Denn auch sie gehen mit der Zeit und erhalten ihre Infos aus den sozialen Netzwerken. Daher rät die Polizei, nicht alles über seinen bevorstehenden Urlaub online preiszugeben.

Gepäck Wie belade ich das Auto?

Vor allem wenn man als Familie verreist, stellt sich früher oder später die Frage: «Wo verstaue ich die ganzen Sachen?» Auch hierfür hat die Polizei natürlich einen Tipp: «Man kann die Sachen im und auf dem Auto verstauen. Dabei sollte man aber immer beachten, dass die Ladung so angebracht wird, dass sie niemanden gefährdet, belästigt oder herunterfallen kann.» Zudem sollte die im Fahrzeugausweis eingetragene Nutzlast nicht überschritten werden.

Fahrzeug Was man vor der Abfahrt prüfen sollte

Nicht nur das Gepäck ist wichtig, sondern auch das Fahrzeug, mit dem man seine Reise antritt. Daher sollte man es zuvor gut prüfen: «Vor der Abfahrt sollte man den Ölstand, das Kühlwasser und natürlich den Reifendruck überprüfen», rät Senti. Auch sollte man eine Reiseversicherung ins Auge fassen. Diese kann laut der Mediensprecherin unter anderem bei Pannen oder auch Diebstahl greifen. Hier finden Sie noch weitere Tipps.

Zielland Besonderheiten kennen

Sobald man mit dem Auto in ein anderes Land einreist, sollte man sich auch mit den dort geltenden Verkehrsregeln auseinandersetzen. «So verändert sich zum Beispiel die Autobahngeschwindigkeit massiv, oder ein CH-Aufkleber wird obligatorisch», so die Polizeisprecherin. Aber auch die im Auto zu führende Ausrüstung kann je nach Land variieren. So wird das Führen einer Warnweste in der Schweiz zwar empfohlen, ist aber nicht obligatorisch. Anders sieht es hingegen in Italien aus: Laut dem TCS müssen im Nachbarland Personen, die die Fahrbahn betreten, eine Weste tragen. Noch weiter gehen Estland und Litauen: Dort benötigt jeder Verkehrsteilnehmer einen Feuerlöscher , egal ob Töff- oder Autofahrer.

(juu)