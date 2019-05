Hakenkreuz auf Gesicht von SVPler geschmiert

«Ich habe mich wirklich aufgeregt», sagt Leser-Reporter Harry Brack zu 20 Minuten. Er spricht über das verschmierte Wahlplakat des Ständeratskandidaten Mike Egger (SVP), das momentan in den Strassen Uzwils steht. Brack meint weiter: «Es ist keine Seltenheit, dass rechte Politiker als Nazis beschimpft werden.» Idioten gebe es sowohl in der linken wie auch in der rechten Politik, doch solche Schmierereien seien «wirklich unter aller Sau», so Brack.

Der betroffene Ständeratskandidat Mike Egger nervt sich über die Verunstaltung des Plakates. «Das ist eine Schweinerei. Die Schmiererei ist völlig unter der Gürtellinie.» In einem demokratischen Land seien solche Vandalenakte komplett unangebracht. «Alle Parteien wollen das Beste für das Land, dies jedoch mit unterschiedlichen Mitteln», sagt der Jung-Nationalrat. «Wer mit etwas nicht einverstanden ist, kann sich direkt mit seinen Fragen und Anliegen an Politiker wenden.» Was aber gar nicht gehe, sei Vandalismus, sei es das Anzünden von Briefkästen oder die Verunstaltung von Wahlplakaten.

Der Wahlkampf sei bislang fair verlaufen. Wer hinter der Schmiererei steckt, weiss Egger nicht, er hat auch keinen Verdacht.

Kreativität an Fasnacht ausgelebt

Ausgewechselt wird das Plakat nicht. «Ich habe keine Ersatzplakate mehr. Alle gedruckten Exemplare hängen irgendwo im Kanton.» Zudem sei das Wahlkampfbudget aufgebraucht. Demnächst will sich Egger mit der Ortspartei austauschen und beschliessen, was mit dem Plakat geschehen wird und ob allenfalls Anzeige erstattet wird. «Möglicherweise wird das Plakat auch einfach entfernt und die Sache hat sich damit dann erledigt.»

Das Plakat in Uzwil ist nicht das einzige, das verunstaltet wurde. «Während der Fasnacht wurden mehrere Plakate im Rheintal mit Farbe bekleckert», sagt Egger. So habe er teilweise bunte Frisuren erhalten. Diese Plakate wurden wenn möglich ersetzt. Auch die Plakate von anderen Ständeratskandidaten wurden während der Fasnacht im Rheintal versprayt.

«Hure» und «Nutte»

Es ist nicht das erste Mal in diesem Wahlkampf, dass zu solchen Mitteln gegriffen wird. Am schlimmsten traf es wohl die FDP-Kandidatin Susanne Vincenz-Stauffacher. Sie musste sich mit perversen Schmierereien auf rund 40 Plakaten in der Umgebung St. Gallen auseinandersetzen. Sexistische Beschimpfungen wie «Hure» wurden in einer Nacht anfangs März systematisch auf die Wahlplakate der Ständeratskandidatin gesprayt. Nach der ersten Welle reagierte die Politikerin kreativ und änderte den Begriff «Hure» zu «Huere guet». Als sich der Vorgang Mitte April aber wiederholte, entschied ihre Partei, Strafanzeige gegen unbekannt einzureichen und damit ein Statement zu setzten. «Es wurde eine Grenze überschritten, und das wollte ich mit der Anzeige klarstellen», sagt Vincenz-Stauffacher. Trotzdem beschloss sie auch dieses Mal, den Begriff «Nutte» umzugestalten. Neu heisst es auf den besprayten Plakaten «Nume sie».

Offenbar verschont vor Schmierereien blieben die beiden anderen Kandidaten für den zweiten Wahlgang vom 19. Mai: Benedikt Würth (CVP) und Andreas Graf (parteifrei).

(mwa/jeb)