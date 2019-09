Halbnackter Mann posiert mitten auf Kreisel

«Blowjob 20 Franken», heisst es auf dem Schild, das der junge Mann in die Höhe hält. So posierte er, nur mit einer blauen Unterhosen bekleidet, in der Nacht auf Donnerstag auf dem Landhaus-Kreisel in Rorschach SG. Um ihn herum seine Mannschaftskollegen aus dem Fussballverein. Das Ganze blieb nicht lange unentdeckt.

Wie Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, gegenüber FM1Today sagt, habe kurz vor Mitternacht ein Passant die Kantonale Notrufzentrale verständigt. Man sei dann ausgerückt und habe vor Ort festgestellt, dass der junge Mann eine Wette verloren hatte und deshalb halbnackt mit dem Schild in der Hand auf dem Kreisel posierte.

Die ausgerückte Patrouille konnte weder eine Gefahr für den Mann noch für den Verkehr ausmachen. Deshalb zieht die Aktion auch keine Konsequenzen nach sich. Nach wenigen Minuten war der Spuk ohnehin vorbei.

(taw)