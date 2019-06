Halterin sauer, weil Mann Hund aus Auto rettet

«So etwas ist einfach hirnrissig», sagt ein Leser-Reporter sauer. Der 28-Jährige entdeckte in Schiers GR am Montagvormittag vor dem Ascherapark einen Hund in einem Fahrzeug. «Es stand in der prallen Sonne und von dem Besitzer war keine Spur.» Laut ihm sind es draussen rund 32 Grad gewesen und der Hund hätte keine Möglichkeit auf Frischluft gehabt.

Der Mann reagierte sofort und schaute, ob sich das Auto öffnen lasse. «Es war zum Glück offen, aber der Besitzer war immer noch nicht da.» So blieb der Mann rund 15 Minuten neben der offenen Tür stehen und passte auf den Hund auf. «Dann kam eine junge Frau auf das Auto zu und ging mich sofort an und fragte mich sauer, was ich denn an ihrem Fahrzeug zu suchen hätte.»

Sennenhund starb in überhitztem Auto

Als der 28-Jährige die Situation schilderte, reagierte die Frau abweisend: «Sie sagte nur, dass sie das Auto vorher auf 20 Grad hinuntergekühlt hätte. Danach fuhr sie davon.» Für den Leser-Reporter ist ein solches Verhalten unverantwortlich: «Selbst wenn sie es kälter gemacht hätte. Nach mindestens 20 Minuten in dem Auto, das in der prallen Sonne steht, ist es da drin mindestens so heiss wie draussen.»

Erst am Samstag ist in Buochs NW ein Sennenhund-Mischling in einem überhitzten Auto gestorben. Eine Patrouille entdeckte das Fahrzeug, doch trotz dem sofortigen Einschlagen der Scheibe und einer Einlieferung in eine Tierarztpraxis, habe der Hund nicht mehr gerettet werden können. Der Halter muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft Nidwalden verantworten.

«Dem Hund darf ein WC-Stopp zugemutet werden»

Doch ab wann darf man als Passant eingreifen und darf ich meinen Hund, wenn ich aufs WC muss, im Auto lassen? Die Kantonspolizei Graubünden klärt auf: «Bezüglich dem Eingreifen gibt es keine bestimmte Regel. Gesunder Menschenverstand trägt allerdings zu einer vernünftigen Beurteilung der Lage bei», sagt Sprecher Roman Rüegg. In konkreten Fällen sei es daher sinnvoll, den Halter ausfindig zu machen. Im Falle eines Einkaufszentrums beispielsweise mittels Durchsage.

Auch zum WC-Gang gibt es seitens der Polizei kein klares Reglement. «Es darf einem Hund bei kurzen und kontrollierten Stopps wie zum Beispiel WC-Halt jedoch zugemutet werden, einen Moment in einem im Schatten abgestellten Auto zu warten», so Rüegg. Auch wenn sich keine Zeitdauer festlegen lasse, könne eine reale Gefährdung des Tieres bereits nach fünf Minuten eintreffen.

Ab diesen Temperaturen kann es im Auto bereits gefährlich werden.

Auch wenn einem das Tier leid tut, die Scheibe einfach einschlagen sollte man nicht: «Es empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit der Polizei, bevor man allfällige Handlungen am Fahrzeug vornimmt, um das Tier zu befreien.»

Die Hundehalterin war am Montag für 20 Minuten nicht erreichbar.

(juu)