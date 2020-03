Hamsterkäufer klauen Waren aus fremden Wagen

«Für fünf Artikel musste ich 50 Minuten lang anstehen», so Leser-Reporterin Nadine Steingruber über den Zustand am Freitag in der Migros in Herisau. Nachdem der Bundesrat am Freitag einschneidende Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschloss, wurden am gleichen Tag überall Hamsterkäufe getätigt. Dazu beigetragen haben auch diverse Fake News, die via Whatsapp kursierten und zu den Käufen animierten. Die 25-Jährige hat am Freitag die Panik der Mitmenschen deutlich zu spüren bekommen. «In der Warteschlange hat man gedrängelt und mich ständig mit dem Wagen von hinten geschubst.» Beim Anstehen konnte Steingruber zudem beobachten, wie eine andere Person aus dem Wagen der vor ihr anstehenden Frau Nahrungsmittel klauen wollte. «Als die Frau sagte, man solle die Sachen gefälligst selber aus dem Regal nehmen, wurde mit ‹Hat ja nichts mehr› geantwortet», so die 25-Jährige.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Die Herisauerin findet die Hamsterkäufe bescheuert. «Weil man nichts mehr findet, musste ich von meiner Kollegin sogar ein paar Rollen Klopapier ausleihen», so Steingruber. Das Schlimmste sei, dass kein einziger der panischen Käufer den Desinfektionsspender beim Ausgang der Migros benutzt habe.

Nahe am Kollaps

Auch via Facebook hat sich ein Mann über die Situation am Freitag in der Migros in Herisau beklagt. «Kinder weinten, Menschen schrien und es wurde richtig gedrängelt. Was ist nur los mit euch?» Seine Frau habe am Freitag den Wocheneinkauf erledigen wollen. Doch der im Laden angetroffene Ausnahmezustand sei nicht zu ertragen gewesen. «Man hat meiner Frau Waren aus dem Wagen geklaut. Wegen dem Stress hatte sie fast einen Kreislaufkollaps.» Die Migros in Herisau habe aufgrund des Andranges sogar vorübergehend den Eingang schliessen müssen.

In einer anderen lokalen Facebook-Gruppe erzählt eine Userin von ihrer Erfahrung in Arbon TG. Auch ihr habe man Lebensmittel aus dem Einkaufskorb klauen wollen. Doch auch die Situation auf den Parkplätzen fand sie schlimm. «Ich wurde viermal schier abgeschossen. Lenker haben kreuz und quer parkiert.» Sie sei auch direkt wieder nach Hause gefahren, da sie keine Nerven für das Gerangel gehabt habe. «Man könnte meinen, der dritte Weltkrieg sei ausgebrochen.»

Es gibt genug für alle

«Kauf heute noch ein, was du brauchst! Morgen wirst du nichts mehr erhalten.» Auf Whatsapp kursieren derzeit mehrere Sprachnachrichten zum Coronavirus. Bei den Sprachnachrichten handelt es sich um Fake News. Auch der Bund hat am Freitagabend auf die Falschinformationen reagiert. Bundesratssprecher André Simonazzi schrieb auf Twitter, es werde kein Notstand ausgerufen und warnte vor Hamsterkäufen.

Die Grossverteiler setzen alles daran, die Grundversorgung sicherzustellen. Es habe genügend Lebensmittel für alle, teilte etwa die Migros via Twitter mit.

(gab)