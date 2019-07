Heftige Kollision fordert sechs verletzte Personen

Eine heftige Kollision in Sommeri TG forderte sechs verletzte Personen. Am Samstagmittag fuhr ein 75-jähriger Schweizer mit seinem Auto von Nideraach kommend auf der Grunaustrasse. Laut ersten Erkenntnissen beabsichtigte er eingangs Sommeri auf der Verzweigung Grunaustrasse/Hauptstrasse, geradeaus in die Morgentaustrasse zu fahren.

Wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte, kam es dabei zu einer heftigen Kollision mit dem Auto eines 30-jährigen Schweizers. Er war auf der Hauptstrasse von Sommeri Richtung Amriswil unterwegs war. Sein Auto geriet durch den Zusammenprall auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 23-jährigen Ungarn.

Zwei schwerverletzte Personen

Beim Unfall wurden der 75-jährige und der 23-jährige Lenker mittelschwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die 73-jährige Mitfahrerin des ersten Fahrzeugs sowie eine 54-jährige Ungarin mussten schwer verletzt mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der 30-jährige Schweizer und ein 56-jähriger Ungare wurden leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. Für die Spurensicherung musste die Hauptstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden.

(mon)