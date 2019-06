Beliebte Traulokale können nicht gebucht werden

Viele Gäste, ein verliebtes Pärchen und eine wunderschöne Zeremonie – der Gedanke an eine Hochzeit bringt so einige positive Gefühle mit sich. Anders sieht es aber bei der Hochzeitsplanung aus: Diese ist oft mit Stress und hohem Zeitaufwand verbunden. Noch komplizierter wird es, wenn die Traulokale keine Reservationen mehr annehmen. Dies ist derzeit im Kanton Thurgau der Fall.

Wer nämlich in den beliebten historischen Schlössern und Burgen in einer malerischen Kulisse heiraten will, findet keine Angebote mehr. Wie die «Thurgauer Zeitung» schreibt, sind derzeit manche Brautleute verunsichert. Für das gesamte nächste Jahr sind plötzlich keine Reservationen mehr möglich.

Keine Hochzeiten an Wochenenden

Das Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen teilt auf seiner Website mit, dass bis auf weiteres für 2020 nur Termine an den Standorten Amriswil TG und Frauenfeld angeboten werden. Hinzu kommt, dass keine Hochzeiten mehr an den Wochenenden gebucht werden können. Begründet wird die Einschränkung mit der Reduktion der Zivilstandsämter von fünf auf zwei auf den 1. Januar 2020.

Die Reduktion ist auf das Projekt Haushaltsgleichgewicht 2020 zurückzuführen. Der Regierungsrat will damit 150'000 Franken Miete sparen und den verbleibenden Ämtern, die zwölf Vollstellen umfassen, eine konstante Grundauslastung ermöglichen.

«Völlig unverständlich»

Für die Sulger SVP-Kantonsrätin Isabelle Altwegg ist die Einschränkung «völlig unverständlich, weil ja keine Stellen abgebaut werden», wie sie am Mittwoch in einer einfachen Anfrage an den Regierungsrat schreibt. Die Fusion habe nicht zu einem verbesserten Angebot, sondern zu einem Abbau der Dienstleistung geführt.

Giacun Valaulta, Chef des Amts für Handelsregister und Zivilstandswesen, erklärt: «In den zwei Ämtern werden gerade neue Teams gebildet und wir müssen erst wieder eine Struktur reinbringen.» Daher könne man im Moment nicht blind Reservationen annehmen, bevor alles organisiert sei. Ziel sei es aber, dass nächste Woche wieder gebucht werden kann.

