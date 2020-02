Am Samstag, um 8 Uhr früh fuhren die Teilnehmer des Iglu-Festivals mit der Ebenalpbahn in Richtung Abenteuer. Mit richtigen Profis an der Seite wurden die Teilnehmer in Gruppen von rund fünf Leuten eingeteilt. Dann ging es auch schon an die Arbeit. Mit Schneeschaufel und Schneesäge ausgerüstet wurden Schneeblöcke ausgeschnitten und geformt. «Das Bauen eines Iglus beansprucht einen ganzen Tag» sagt Wisi Signer von der Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp.

Hier baut jeder sein eigenes Iglu für die Nacht

Am Ende des Tages gab es zur Belohnung ein Fondue. «Dann kam auch schon das Highlight des Festivals, die Nacht im selbstgebauten Iglu», so Signer. Wenn man Glück habe, erwische man eine sternenklare Nacht, was das Erlebnis noch steigere.

Das Festival ist nicht nur im Appenzellerland bekannt. Laut Signer kommen die Teilnehmer aus der ganzen Ostschweiz. Ob klein oder gross, es sei für jeden ein einmaliges Erlebnis.



(jil)