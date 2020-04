Hier brennen 180'000 Franken

«Ich sah das Auto, wie es in Vollbrand stand. Es entstand eine riesige Rauchwolke», berichtet ein Leser-Reporter. Wie die Kapo SG am Montag in einer Mitteilung schreibt, geriet das fast 50-jährige Auto an der Neudorfstrasse in St. Margrethen gegen 17.50 Uhr in Brand.

«Ich bin grosser Oldtimer-Fan und habe an den Umrissen des Autos sofort erkannt, dass es sich um einen älteren Porsche handeln muss. Das tat mir auch ein wenig weh.»



(Video: Leser-Reporter)

Der 50-jährige Lenker stellte laut Polizei bei der Lichtsignalanlage fest, wie Rauch aus dem Motorraum drang. Er konnte das Auto verlassen, bevor es komplett ausbrannte. Die ausgerückte Feuerwehr konnte es schliesslich löschen. Der Schaden wird auf rund 180'000 Franken geschätzt. Als Brandursache steht eine technische Ursache im Vordergrund.



(mab)