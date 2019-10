Ein 2,5 Tonnen schwerer Stein rollt den Hang hinab und prallt mit voller Geschwindigkeit in ein Schutznetz: Dieses Szenario haben Forschende des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) mit Sitzt in Davos zusammen mit der Thurgauer Firma Geobrugg an einem Hang bei Chant Sura GR am Flüelapass getestet. Dazu wurden – wie bereits in früheren Versuchen – Betonsteine in verschiedenen Formen und Grössen verwendet. Mittels Super Puma wurden die Brocken in die Höhe transportiert und dort von einer Plattform aus in Bewegung gesetzt. Für die aktuellen Tests wurden zusätzlich Netze am rund 150 Meter weit entfernten Hangfuss installiert, um die Aufprallkräfte und das Abbremsen der Steine zu messen.

Hier sehen Sie, wie die Netze getestet werden. (Video: Geobrugg AG)

Die Netzte sind mit Sensoren ausgestattet, die die Aufprallkräfte messen. Die Steine wiederum enthalten Sensoren zur Messung von Rotation und Beschleunigung. Highspeed-Videoaufnahmen liefern zudem Informationen über die Bewegungsmuster während des Einschlags. «Ziel ist, neue Messdaten zu gewinnen, um die Konstruktion der Netze sowie unser Steinschlag-Simulationsprogramm zu verbessern», sagt SLF-Projektleiter Andrin Caviezel. Die neuartigen Belastungstests unter Realbedingungen seien eine wertvolle Ergänzung zu den normierten Falltests des Herstellers.

Unterschätzter Faktor der Gefahrenabschätzung

Bisherige Versuche, die noch ohne Netze stattfanden, hätten bereits wichtige Erkenntnisse geliefert. «Unsere Daten zeigen, dass die Steinform ein nicht zu unterschätzender Faktor in der Gefahrenabschätzung ist», sagt Caviezel. So hätten radähnliche Steine einen deutlich breiteren Auslaufbereich als würfelförmige. Hingegen unterscheiden sie sich kaum bezüglich der Geschwindigkeiten und Sprunghöhen.

Hier donnert ein 2,5-Tonnen-Block ins Netz

Dank der Messdaten lasse sich nun auch die unterschiedliche Interaktion der Steine mit weichem oder hartem Untergrund besser als bisher im Steinschlag-Simulationsprogramm «RAMMS::ROCKFALL» abbilden.

RAMMS (Rapid Mass Movement Simulation) wird von Ingenieurbüros weltweit zur Gefahrenabschätzung und zur Dimensionierung von Schutzbauten genutzt. Bisher lassen sich damit die Auslaufbereiche von Steinen im jeweiligen Gelände simulieren. Langfristiges Ziel ist, auch die Interaktion der Steine mit Fangnetzen und anderen Schutzbauten in das Modell zu integrieren. Aus diesem Grund wurden die aktuellen Versuche durchgeführt. Für eine solide Datenbasis wird die Testserie im Jahr 2020 mit vielen weiteren Steinabwürfen fortgesetzt.

