«Wir sahen nur noch den Kopf des toten Hundes»

«Das ist schon eine echt krasse Gefahr», sagt Renate Hoffmann, Stützpunktleiterin der K-9 Tiersuche in St.Gallen. Sie spricht von den Wasserwalzen in den Flüssen, die schon viele Hunde das Leben kosteten. Erst letzte Woche suchte sie mit ihrem Team mehrere Tage nach einem vermissten Dalmatiner.

So wird ihr Tier gefunden



Wichtig ist die rasche Alarmierung. «Je schneller wir davon erfahren, desto besser», so Renate Hoffmann, Stützpunktleiterin der K-9 Tiersuche in St.Gallen. Die Erfolgschancen, das vermisste Tier wiederzufinden, seien dann viel höher. Die K-9 berät die Tierbesitzer nach einer Vermisstenmeldung direkt für das weitere Vorgehen. So auch im Fall von Dalmatiner Dawei.



Nachdem die Familie des Dalmatiners auch die Polizei und die Tierkliniken informierte, versuchten sie die Suche durch Flyer weiter zu bringen. Zwei Tage lang tat sich nichts. Am Freitag wurde schliesslich gemeinsam mit der K-9 ein Sucheinsatz geplant. «Man probiert beispielsweise durch Pullover der Besitzer Geruchsschleppen zu erzeugen», sagt Hoffmann. Als letzten Schritt setzte man dann die Suchhunde ein.



Am Freitag dann der traurige Fund: Der 35 Kilo schwere Dawei war in der Töss bei Winterthur in eine Wasserwalze gezogen worden. Das Tier ertrank. Perfid: Das Wasser dort ist an einer schmalen Stelle rund 2 Meter tief; die Vertiefung im sonst gerade mal 30 Zentimeter seichten Wasser ist kaum sichtbar.

Verschwunden ist der Hund einer 5-köpfigen Familie am Dienstag. Dawei spielte laut Schilderungen erst noch ausgelassen am Fluss. In einem kurzen Momentes der Unachtsamkeit verlor ihn die Familie aus den Augen. Danach begann die Suchaktion (siehe Box).

Kopf in Wasserwalze

Dabei kam das Ostschweizer Team der K-9 Tiersuche zum Einsatz. Der Staffordshire Bullterier Quanto, ein ausgebildeter Tiersuchhund, nahm beim letzten Sichtungspunkt von Dawei die Fährte auf. Er lief sofort zum Wasser, sprang hinein und verhielt sich auffällig.

Manuela Collenghi, die Hundehalterin von Quanto und Mitglied der K-9, brachte ihn zurück zum Auto und überprüfte die Stelle bei der Töss. «Unsere Befürchtung bestätigte sich: Wir sahen den Kopf des toten Dalmatiners in der Wasserwalze», erzählt die 36-Jährige aus Niederbüren SG. Für die Familie von Dalmatiner Dawei ein Schock.

Die K-9 Tiersuche warnt vor den Gefahren im Wasser. (Video: K-9 Tiersuche)

Da die Bergung des Tieres an dieser tiefen Stelle auch zur Gefahr für den Menschen werden kann, wurden die Polizei und die Feuerwehr hinzugezogen. Ausserdem: «Von toten Tieren in solchen Gewässern geht immer eine Seuchengefahr aus», so Collenghi. Umso dankbarer war sie, als die Feuerwehr den Dalmatiner schlussendlich bergen konnte.

Schon mehrere tödliche Unfälle in der Töss

Der Fluss hat schon viele Leben gekostet: 2011 stirbt ein 58-jähriger Mann, als er bei Pfungen ZH seinen Hund aus der Töss retten will. Sowohl Mann als auch Hund wurden von einer Wasserwalze erfasst.

Ein fast identischen Vorfall ereignete sich auch schon 2005: Ein 50-Jähriger stand in Winterthur bei der Töss auf den Ufersteinen, von wo aus er seinen Hund aus dem Wasser holen wollte. Er rutschte aus, stürzte in den Fluss und wurde von einer Wasserwalze erfasst. Der Rettungsversuch eines Joggers blieb erfolglos: Nur mit viel Mühe konnte er sich selbst wieder aus den Wassermassen befreien. Der 50-jährige Hundehalter hingegen starb.

Die Polizei warnt

Die Stadtpolizei Winterthur warnt davor, Tiere die in Wasserwalzen geraten, auf eigene Faust zu retten. «Man bringt sich so nur selbst in Gefahr», sagt Mediensprecher Michael Wirz. Er rät in einem solchen Fall die Polizei zu rufen.

(mwa)