Bauer stattet Schweine mit Livecams aus

Sünnele, schlafen, essen, die Mitbewohner necken und sich im Dreck wälzen – bei all dem kann man den Schweinen auf dem Adelbach-Hof in Necker im Toggenburg zusehen. Möglich macht es eine Kamera, die jeweils einem der Tiere auf den Rücken geschnallt wird und in Echtzeit Bilder überträgt. Zu sehen gibt es die Aufnahmen hier.

Laut FM1Today kam Bauer Köbi Hagmann selbst auf die Idee und wollte damit den Verkauf des Schweinefleischs ankurbeln. «Wir wurden immer wieder für Fleischlieferungen von weit her angefragt und diese Kunden wollten wissen, wie es die Tiere bei uns haben, wie sie so leben. Wir haben zwar immer gesagt, sie haben es schön, aber es ist einfacher, wenn die Kunden gleich live mitverfolgen können, wie es den Tieren geht», wird Hagmann zitiert.

Hier kannst du sehen, was dein Schnitzel so macht

Der richtige Alltag

Die Kamera wird jede Woche auf ein anderes Schwein montiert. Stören tut sie das Tier laut dem Bauern nicht. «Sie im Livestream zu beobachten, ist einfach amüsant.» Das sieht offenbar nicht nur Hagmann so. Seit er und seine Frau die Schweine vor ein paar Wochen mit einer Kamera ausgestattet hätten und mit ihnen live gegangen seien, sei das Interesse stetig gestiegen. «Es ist etwas ganz Neues und es macht den Leuten Spass, den Schweinen zuzusehen. Wir haben schon sehr viele Klicks auf die Videos erhalten.»

Der Vorteil der Kamerasau sei auch, dass es wirklich den gewohnten Alltag der Tiere zeige. «Wenn wir oder Besuch bei den Tieren sind, verhalten sie sich anders. Sie sind neugierig und die Aufmerksamkeit liegt bei den Menschen», so Hagmann. Ist niemand da, gehen die Tiere ihren gewohnten Beschäftigungen nach und genau diesen Alltag sieht man im Livestream.

