Hier kostet die gebrauchte Uhr mehr als eine neue

Die Luxusauktion des Auktionshauses Rapp in Wil ist von ihrem Angebotsmix her einzigartig. Was sonst an führenden Auktionsmärkten in New York und London angeboten wird, kann nun auch in der Schweiz ersteigert werden. Bereits haben Händler aus Europa und Übersee Gebote abgegeben und sich zur Besichtigung angemeldet, wie es in einer Mitteilung des Auktionshauses heisst. Ein Highlight ist ein besonders wertvolles Diamantencollier mit rund 60 Karat, das vor allem in Amerika auf grosses Interesse stösst und deshalb wohl einen hohen fünfstelligen Zuschlagspreis erzielen wird.

Besichtigung ab dieser Woche

Aufgrund der grossen Nachfrage hat sich Marianne Rapp Ohmann, Geschäftsführerin des Auktionshauses Rapp entschieden, ihre Galerie bereits zwei Wochen vor der internationalen Auktion zur freien Besichtigung zu öffnen.

Zu sehen sind ab Mittwoch, 8. Mai 2019, unentdeckte Schätze sowie über Generationen gehütete Uhren und Schmuckstücke und Vintage-Handtaschen. Sie rücken je länger desto mehr in den Fokus von Sammlern und Liebhabern auch aus jüngeren Generationen. Es handle sich durchwegs um Stücke, die aus privatem Besitz stammten, sagt Rapp.

Unter den Hammer kommen die Luxusgüter am Freitag, 24. und Samstag, 25. Mai 2019. Zuvor versteigert das Auktionshaus am Mittwoch, 22. Mai 2019 Briefmarken und am Donnerstag, 23. Mai 2019, Münzen, Medaillen, Banknoten und Orden, die allesamt ab dem 20. Mai vor Ort besichtigt werden können.

«Pre-owned Uhren»: neuer Trend

Uhren und Schmuck bekannter Manufakturen seien gesucht, so Rapp: Gefragt sind vor allem Armband- und Taschenuhren bekannter Uhrenmanufakturen wie Patek Philippe, Rolex, IWC, Cartier, Breitling, und anderer mehr.

Im Angebot sind zahlreiche «Pre-owned Uhren», für die zum Teil mehrere zehntausend Franken bezahlt werden dürften. «Pre-owned» ist laut Rapp die Branchenbezeichnung für den Handel mit gebrauchten Luxusuhren. Einige dieser Armbanduhren, die an der Ausstellung zu sehen sind, stammen aus den 1950er bis 1970er Jahren und würden sehr stark nachgefragt. Es könne deshalb durchaus sein, dass eine Uhr aus dem «Pre-owned Markt» teurer versteigert wird, als eine neue, gleichartige Uhr kostet, stellt sie fest: «Einerseits ist wohl der ‹Pre-owned Markt› der neue Trend der Uhrenbranche. Andererseits erleben signierte Schmuckstücke von Juwelieren wie Cartier, Bulgari, Van Cleef & Arpels oder Chopard einen Höhenflug.»

Nebst renommierten Uhren und auserlesenem Schmuck feiern auch exklusive, alt-ehrwürdige Handtaschen ihr Comeback. «Vintage ist nicht altmodisch – im Gegenteil: Kollektionen vergangener Tage stehen hoch im Kurs», analysiert Rapp den Markt. Deshalb würden vermehrt auch Luxus-Handtaschen von Chanel, Dior, Gucci oder Louis Vuitton nachgefragt. Rapp: «Sie werden wie Kunstwerke gesammelt und präsentiert.»

(20M)