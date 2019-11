Hier schwimmen 900 Liter Wein im Zürichsee

In Rapperswil-Jona gibt es seit Freitag eine Schweizer Premiere. Im Hafen reifen 900 Liter Johanniter Wein im Zürichsee in einer speziell konstruierten Boje. Die Boje trägt laut einer Mitteilung von Rapperswil Zürichsee Tourismus den Namen «Wellentänzer». Der Name der Boje beschreibt, was diese bis zur Auswasserung am 27. März 2020 macht.

Phänomen der besonderen Reife



Das bewegte Lagern von Weinen hat einen geschichtlichen Hintergrund. Louis Gaspard Estournel (1753-1844) verschiffte Weine nach Indien. Da die Nachfrage in Indien gesättigt war, musste er einen Teil der Fracht zurück schiffen. Die Weine wurden mit «R» für «Retour des Indes» gestempelt. Zurück in der Heimat waren die Weine, wegen ihrem ausserordentliche Aroma dermassen begehrt, dass er fortan alle seine Weine auf eine Schiffsreise schickte, bevor sie verkauft wurden.

Die Idee hinter der Aktion ist, dass der Wein nicht zur Ruhe kommen soll. Denn eine bewegte Lagerung soll das Aroma weiter verfeinern. Da die Hefe durchgehend durchmischt wird, unterscheide sich der Geschmack zu den im Keller gelagerten Weinen, heisst es in der Mitteilung.

Geschmackliche Prägung

In der Weinwelt spricht man von «Terroir», der geschmacklichen Prägung durch regionstypische Böden und Kleinklimata. Dieser Gedanke inspirierte dazu, den Wein inmitten dessen reifen zu lassen, was ihn prägt, des Wassers. Den Titel «Wellentänzer» erhält ein Wein auch nur, wenn er in Gewässern reift.

Der Wein stammt aus dem Weingut Irsslinger aus Wangen SZ. Der österreichische Winzer Fabian Sloboda hat das Weingut dazu eingeladen, das von ihm 2017 initiierte und in der Fachwelt ausgezeichnet bewertete Projekt als erster Partner zu bereichern.

Keine Versenkung

«140 Tage wird der Wein ohne künstliche Energie bewegt und an der Wasseroberfläche temperiert», sagt Robert Irsslinger, Besitzer des Weinguts. Eine Versenkung des Weines auf den Seegrund komme nicht in Frage. «Der Wein wäre dort bewegungslos einer konstanten Temperatur ausgesetzt, kaum ein Unterschied zur Kellerlagerung», so Irsslinger.

Wer Interesse hat den Wein zu kaufen, kann bis zu zwölf Flaschen à 0.75 Liter beim Irsslinger Weingut bestellen. Die Reservierungen seien unverbindlich.

