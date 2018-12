Hier startet die Ostschweiz ins neue Jahr

Silvester im Kanton St.Gallen

Bildstrecken Hier feiert man in Zürich ins neue Jahr

Welcome 2019 Grösste Party

Als grösste Silvesterparty der Ostschweiz preist sich das «Welcome 2019» - Event von Place2Be an. Bereits zum dritten Mal findet die Silvestersause mit diversen DJs statt. Veranstaltungsort ist die Markthalle Toggenburg in Wattwil. Die Location befindet sich direkt am Bahnhof, und auch Shuttle-Busse nach Uznach, Wil oder Wildhaus wurden vom Veranstalter organisiert. Der Einlass ist ab 16 Jahren gewährt.

Bravo-Hits BBC Gossau

Im BBC Gossau kann man sich ab 20 Uhr ins neue Jahr hineintanzen. Auf insgesamt zwei Floors mit vier DJs kann man zu House & Partytunes oder den Bravo-Hits genüsslich «abshaken». Das Highlight: Um Mitternacht hat das BBC ein rund zwanzigminütiges Feuerwerk organisiert. Pluspunkt: Der Eintritt ist gratis, allerdings erst ab 18 Jahren.

Karaoke Grabenhalle

Singe Punk, Rock und Metal Classics… Live auf der Bühne. So lautet das Rezept für einen stimmungsvollen und schweisstreibenden Konzert- und Partyabend mit «Mitmachgarantie», versprechen die Veranstalter. «Karaoke till death» stehe für ein Singvergnügen der besonderen Art. Zudem treten «Pain Head» aus Rorschach und «Demon Vendetta» aus Frankreich auf.

Der Eintritt kostet 20 Franken, Türöffnung ist um 22 Uhr

Silvester Gala Schloss Sargans

Etwas schicker kann man das alte Jahr im Schloss Sargans ausklingen lassen. Kulinarisch verwöhnt die Schlossküche mit einem feinem Menü, und auch für Unterhaltung durch Comedian Peter Pfändler und Sängerin Jennifer Sarah Boone ist gesorgt. Dieser womöglich unvergessliche Abend ist allerdings nicht ganz billig. 160 Franken für Essen und Show müssen dafür berappt werden.

Silvester im Kanton Thurgau

Silvester-Schiff MS Thurgau, MS St.Gallen und MS Säntis

Egal, ob gemütlich, glamourös oder klassisch: Bei den Silvester-Schifffahrten auf dem Bodensee ist für jeden etwas dabei.

Pogo Silvesterparty mit lokalen DJs

Tanzend ins neue Jahr im Club Kaff in Frauenfeld. Das Motto heisst «Pogo zum Weltenwechsel» mit lokalen DJs. Mit Great Filther, Misomaniac und Monsoon Village lässt sich das Jahresende feiern. Ab 22.30 Uhr, Eintritt frei.

50er-Party HeavenBalterswil

Back tot he 50ies, heisst es kurz vor dem Jahreswechsel im Heaven Music Club in Balterswil TG. «Paddy & The Dusty Boys» spielen Rock’n’Roll aus den Fünfzigern im treibenden Pumpin’-Piano-Stil. Ab 21 Uhr. Eintritt frei.

(juu/jeb)