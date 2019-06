Hier fliegt ein Felsvorsprung in die Luft

Am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr fand direkt oberhalb der Galerie Viamala 1, rund 100 Meter vor dem Besucherzentrum Viamala-Schlucht GR, eine kontrollierte Sprengung statt. Dabei wurde ein rund 600 Kubikmeter grosser, instabiler Felsüberhang abgetragen. So habe ein drohender Absturz verhindert und die Arbeitssicherheit der nachfolgenden Instandsetzungsarbeiten gewährleistet werden können, heisst es in einer Mitteilung der Standeskanzlei Graubünden.



(Video: Tiefbauamt Graubünden)

Der Überhang wurde im Spätherbst 2018 während Felsräumungs- und Sicherungsarbeiten festgestellt. «Die danach durchgeführten geologischen und geotechnischen Abklärungen ergaben, dass von einem Teil- oder Gesamtabbruch in den nächsten Jahrzehnten auszugehen ist», heisst es in der Mitteilung weiter.

Sprengung als einzige Möglichkeit

Da mit einer starken Beschädigung oder Zerstörung der Galerie Viamala 1 gerechnet worden sei, habe das Tiefbauamt bereits vor der Instandsetzung der Galerie Massnahmen ergreifen müssen. Diese hätten nur durch eine umgehende Sicherheitssprengung umgesetzt werden können.

Das Tiefbauamt wird in den kommenden vier Jahren den Strassenabschnitt Viamala der italienischen Strasse etappenweise ausbessern. Die diesjährige Etappe beinhaltet die Instandsetzung der Galerie Viamala 1 und der historischen Wildenerbrücke sowie den Rückbau der Holzgalerie, die 1996 als Provisorium für die Umleitung des Nationalstrassenverkehrs erstellt wurde.



Und noch aus einer anderen Perspektive. (Video: Tiefbauamt Graubünden)

(juu/taw)