Hier wird das Sperma aus dem Fisch gedrückt

Am nördlichen Ufer des Lago di Poschiavo finden sich jedes Jahr im Verlaufe des Novembers Bachforellen zum Laichen ein. Wie der Kanton Graubünden am Montag auf Facebook schreibt, ist das Besondere daran, dass diese Fische normalerweise nur in Fliessgewässern mit lockerem Kiesgrund laichen.

Dass sie es im Lago di Poschiavo trotzdem tun, liegt am Grundwasser, das am oberen Ende des Sees aus dem Seegrund drückt und so eine Situation wie in einem Fliessgewässer schafft. Da der natürliche See aber auch für die Erzeugung von Strom genutzt wird, variiert der Wasserpegel enorm. Ein Problem für die Fische. Das bedeute nämlich, dass es oft zu wenig oder aber zu viel Wasser hat.

Hilfe von Menschenhand

«Ohne Hilfe der Mitarbeiter des Amts für Jagd und Fischerei Graubünden wäre das Unterfangen der Fische erfolglos», heisst es auf Facebook weiter. Drei Mal pro Woche fahren Mitarbeiter derzeit deshalb raus auf den See, insgesamt 16 Mal. Mit Netzen werden die Bachforellen gefangen. Noch auf dem Boot mischen die Fischereiaufseher dann die Eier der Rogner (weiblicher Fisch) mit dem Sperma der Milchner (männlicher Fisch) und entlassen die Tiere sofort wieder in die Freiheit.

Die Brut kommt danach in die Fischzucht (im Ganzen etwa 220'000 Eier), wo der Bachforellen-Nachwuchs dann aufgezogen wird.

(taw)