Hier wird ein Strommast gefällt – ganz legal

Ein Mann hantiert mit einem Brenner an einem Strommast. Solange, bis der über vier Tonnen schwere und zwölf Meter hohe Koloss in den Schnee kracht. Was sich dubios anhört, ist eine von der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) inszenierte Aktion.

Sie läutet die Endphase des 2012 begonnenen Spannungsumbaus im Gebiet Ricken ein: Die Freileitungen verschwinden aus dem Landschaftsbild, die Stromkabel werden unter dem Boden verlegt. Für die rund 1200 Stromkunden in der Region ging dieser Wechsel ohne weitere Auswirkungen von statten, wie die SAK schreibt.

Der Freileitungsmasten liegt nach der Fällung im Schnee. Video: Leserreporter

Die letzte Bauetappe und die Rückbauten der Freileitungen dauern voraussichtlich noch bis in den Sommer. Die SAK hat in das Projekt rund 3,65 Millionen Franken investiert. Verbessert wird damit auch die Versorgungssicherheit: «Die Freileitungen im Gebiet Ricken waren stets starken Witterungseinflüssen ausgesetzt, was hin und wieder, beispielsweise bei starken Schneefällen, zu Netzunterbrüchen führte. Mit der Verlagerung der Leitungen in den Boden profitieren wir alle», sagt der Peter Hüppi, Gemeindepräsident von Gommiswald.

Aufwertung des Landschaftsbilds

Nebst dem Abbruch von 10,7 km Freileitungen und der Verlegung von 13,3 km Kabelleitungen wurden 11 Freiluft- durch kleine Gebäude-Transformatorenstationen ersetzt.

All diese Massnahmen führten zu einer sichtbaren Aufwertung des Landschaftsbilds. Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident von Wattwil: «Das Gebiet Ricken wird zu allen Jahreszeiten rege von Touristen besucht. Sei es von Wanderern im Sommer oder von Langläufern im Winter.»

(20 Minuten)