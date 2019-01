Hier wurden in zwei Tagen 300 Lenker geblitzt

Im Kanton St.Gallen wird nach wie vor starker Wildwechsel festgestellt. Dies insbesondere im Raum Werdenberg-Sarganserland und im Toggenburg. Es kam bereits zu mehreren Unfällen mit den Wildtieren. Als Massnahme wurden bereits die die Verbindungen nach Sargans wie auch nach Mastrils von 80 km/h auf 60 km/h reduziert. Auf der Strecke Bad Ragaz - Sargans wurde zudem eine semistationäre Messanlage aufgestellt.

So verhält man sich nach einem Wildunfall



Ist es passiert, sofort anhalten und die Warnblinker einschalten. Die Unfallstelle mit einem Pannendreieck sichern und die Polizei über die Nummer 117 benachrichtigen. Sie bietet den zuständigen Wildhüter oder Jäger auf. Dem Wildtier sollte man sich nach dem Unfall auf keinen Fall nähern. Nicht versuchen, dem Tier selber zu helfen - es gerät dadurch nur noch mehr in Stress und Angst. Jeder Wildunfall muss gemeldet werden - auch wenn das Tier unverletzt scheint und davongerannt ist. So können die Tiere gesucht, professionell versorgt und wenn nötig von ihren Leiden erlöst werden.

Die Meldung des Unfalls ist nicht strafbar, sondern zwingend notwendig. Wer sich hingegen ohne Meldung vom Unfallort entfernt, begeht Fahrerflucht und verstösst gegen das Strassenverkehrs- und Tierschutzgesetz und muss damit rechnen, dass die Versicherung einen allfälligen Schaden nicht bezahlt und ein Strafverfahren eingeleitet wird. Ostschweiz-Push



«Die Überprüfung der Höchstgeschwindigkeit in Bad Ragaz während den ersten zweieinhalb Tagen hat ergeben, dass von etwas mehr als 6000 gemessenen Fahrzeugen knapp 300 zu schnell unterwegs waren», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen nun am Dienstag in einer Mitteilung. Der negative Spitzenreiter wurde mit 93 km/h gemessen. Es habe festgestellt werden müssen, dass sowohl zu Tages- als auch zu Nachtzeiten die Geschwindigkeiten überschritten würden, heisst es weiter. Ein rechtzeitiges Reagieren auf Wildwechsel sei mit zu schnellem Fahrtempo nicht möglich. Dies könne zu schweren Unfällen führen.

Weitere Massnahmen

Die Abteilung Verkehrstechnik der Kantonspolizei St.Gallen hat nach Absprache mit dem Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St.Gallen per Montag zusätzlich die Herabsetzung der Geschwindigkeit auf der Staatsstrasse in Sennwald und Wartau verfügt. Die neu gültige Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 km/h. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung gilt in den Nachtstunden zwischen 18 Uhr und 8 Uhr. Zudem wird mit den Signalen «Wildwechsel» auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Das Aufstellen erfolgt durch das zuständige Strassenkreisinspektorat und die Jagdaufsicht.

Zur Zeit gelten im Kanton St.Gallen folgende geänderten Signalisationen wegen Wildwechsel:

- Bad Ragaz / Vilters-Wangs, Staatsstrasse (Kantonsstrasse Nr. 1)

Abschnitt Saarkanal – Baschär – Freihofkreisel – Neugrüt

Höchstgeschwindigkeit 60 km/h

Hier wird die Einhaltung der Geschwindigkeit mit einer semistationären Messanlage überprüft.

- Bad Ragaz, Staatsstrasse (Kantonsstrasse Nr. 1)

Abschnitt Gemarkungen Bidems-Süd – Malveer – Teil – Jerelliweg

Höchstgeschwindigkeit 60 km/h

- Sennwald, Staatsstrasse (Kantonsstrasse Nr. 1)

Abschnitt zwischen Sennwald – Liez, Höhe Gass

Höchstgeschwindigkeit 60 km/h zwischen 18 Uhr und 8 Uhr

- Wartau, Staatsstrasse (Kantonsstrasse Nr. 1)

Abschnitt Weite bis Gemeindegrenze Sevelen

Höchstgeschwindigkeit 60 km/h zwischen 18 Uhr und 8 Uhr



Die Massnahmen bleiben bis zur Besserung der Situation und vorerst maximal 60 Tage ab Verfügungsdatum in Kraft.

(taw)