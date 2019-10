Frisch geboren und schon hat es die Polizei am Hals

«Normalerweise sind unsere Mitarbeiter der Schwerverkehrskontrolle eher Spezialisten für die ganz grossen Brummis», schreibt die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite. Dass sie aber auch ein Herz für kleine Lebewesen haben, bewiesen sie am Dienstag in Altnau TG.

Umfrage Mussten Sie auch schon einem Tier in Not helfen? Ja, aber zum Glück war ich dabei nicht alleine.

Nein, ich habe das den Fachleuten überlassen.

Nein, ich wüsste auch nicht ob ich das könnte.

Ich habe grundsätzlich Angst vor Tieren.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Ein Autofahrer kam zum Schwerverkehrskontrollplatz und meldete, dass er in einer Obstanlage ein Kalb gesichtet habe. Die Polizisten gingen dann auf die Suche nach dem Jungtier in der Nähe der Hauptstrasse.

Ganz schön mutig

Wie es im Facebook-Beitrag weiter heisst, sei das Kalb erst einige Stunden zuvor auf einer nahen Weide geboren worden. «Es hatte sich offenbar in den Kopf gesetzt, die Welt auf eigene Faust zu erkunden.» Die Gefahren, die von der viel befahrenen Strasse ausgeht, waren dem Kalb offenbar noch nicht bewusst.

Die Einsatzkräfte konnten das ausgebüxte Kalb von der Strasse fernhalten und wohlbehalten dem Besitzer übergeben.

Ausnahmefall

«Einsätze wegen entlaufenen Nutztieren kommen häufiger vor, als man denkt», sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Meist müssen die Polizisten dann wegen Kühen oder Schafen ausrücken. «Es ist auch schon vorgekommen, dass eine ganze Schafherde gestoppt werden musste.»

Stoppen sei dafür das richtige Wort, denn einfangen würden sie die Tiere meistens nicht. «Unsere Einsatzkräfte schauen, dass sich die Tiere nicht verletzen und den Verkehr nicht behindern, das hat oberste Priorität», erklärt Meili. Die Polizisten würde dann den zuständigen Landwirten ausfindig machen. Dieser hole dann die Tiere ab. Für das Transportieren der Tiere seien sie nicht ausgerüstet.



(maw)