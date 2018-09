Gewinnt eine St. Gallerin «America's got Talent»?

Nun ist es so weit: Die Tanz- und Akrobatengruppe Zurcaroh, welcher die St. Gallerin Nathanya Köhn angehört, hat den Final des Castingshow «America's got Talent» hinter sich. Die Jury zeigte sich über den Auftritt begeistert. «Wisst ihr was? Ich habe das komische Gefühl, dass ihr diese ganze Show gewinnen könntet», sagte das Ex-Spice Girl Mel B.

Das Voting in den USA läuft aber noch. Ob sich die Gruppe, die grösstenteils aus Vorarlberg stammt, gegen die neun Konkurrenten durchsetzen kann, wird man daher erst in der Nacht auf Donnerstag erfahren. Sollte sie das Preisgeld von einer Million Dollar gewinnen, wollen sie es für Sozialprojekte spenden.

Im Netz wünschen sich viele Fans ein Engagement der Truppe in Las Vegas oder Disney World. Durch ihre Auftritte bei «America's got Talent» können sich Zurcaroh momentan über unzählige Anfragen aus aller Welt freuen.

(doz)