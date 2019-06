«Holzsplitter des Baums flogen 40 Meter weit»

«Es gab einen Knall wie bei einer Bombe», sagt Leser-Reporter Werner Frischknecht aus Schwellbrunn AR. So etwas habe er noch nie erlebt. Ein Blitz hatte in der Gewitternacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine 150 Jahre alte Esche in der Nähe seines Hauses eingeschlagen. Mit Folgen. «Der Baum wurde regelrecht zertrümmert, Holzscheiter flogen 40 Meter weit.» Einige seien sogar fast bis zum Haus geflogen.

Zum Glück wohnt Frischknecht abgelegen in einer landwirtschaftlichen Zone und nicht im Dorfkern. Somit gab es keine Schäden oder Verletzten. Um den alten Baum ist es aber doch schade. Die Esche wurde vom Blitz gespalten.

Internet fiel aus

Das Gewitter vom Mittwoch sei sehr heftig gewesen. Es habe gestürmt, gehagelt und geregnet, was das Zeug hält. «Ein furchtbares Gewitter.» Der Blitzeinschlag hatte noch weitere Auswirkungen. In der Folge war die Liegenschaft ohne Internet. Die Swisscom musste extra einen Techniker vorbeischicken.

Eigenartig sei, dass die Holzscheiter rund um die Esche verteilt zum Liegen kamen. «Überall hat es welche», sagt Frischknecht. Es sehe aus wie auf einem Trümmerfeld.





