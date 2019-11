Hotel will Gäste mit Schoggi-Zimmern locken

Neu kann man im Hotel Säntispark in Abtwil SG im Schoggi-Zimmer übernachten. Carmen Fust und Luana Baumgartner, Polydesign 3D-Lernende der Migros Ostschweiz, haben zwei Doppelzimmern ein süsses Interieur verpasst. Sie hatten sich in einem internen Wettbewerb mit ihren Ideen gegen zwei andere Lernende durchgesetzt.

Umfrage Würdest du eine Nacht im Schoggi-Zimmer verbringen? Ja, auf jeden Fall!

Nein, mir gefällt die Einrichtung nicht.

Eventuell, kommt auf den Preis an.

Weiss nicht.

Während das eine Zimmer mit Braun- und Goldtönen die edle Seite der Schokolade in den Fokus rückt, bietet das andere Zimmer einen verspielten, lockeren Rahmen: Schlafen in einer bunten Schokoladen-Welt. Kleine Details runden die beiden Räume ab: Sitzsäcke in Form eines Schoggistängelis, Weisheiten rund ums Thema Schokolade und Bänke in Form von Schokoladentafeln.

Das Hotel Säntispark eröffnete in Zusammenarbeit mit Maestrani's Chocolarium zwei Zimmer rund ums Thema Schokolade. (Video: del)

Attraktives Angebot für Familien

Die beiden Zimmer können je nach Bedarf über eine Türe miteinander verbunden werden und sind so optimal für Familien geeignet. «Der Säntispark ist mit der Bäder- und Rutschenwelt bereits sehr attraktiv für Familien. Mit den neuen Schoggi-Zimmern bieten wir ein zusätzliches Highlight», sagt Hoteldirektor Roland Rhyner.

Entstanden sind die Themenzimmer in Zusammenarbeit mit dem nur 15 km entfernt liegenden Maestrani’s Chocolarium. Ein Eintritt in die Schokoladenfabrik in Flawil ist denn auch bei jeder Übernachtung inbegriffen. Bei Maestrani ist die Freude über das neue Angebot ebenfalls gross. CEO Markus Vettiger betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit im Tourismus: «Nur mit gewinnbringenden Kooperationen gelingt es uns, im umkämpften Tourismusmarkt noch mehr Gäste für die Angebote in der Ostschweiz zu begeistern. Wir sind stolz, dass unser Schoggi-Erlebnis mit den beiden Hotelzimmern ergänzt wird.» Für einen garantiert glücklichen Aufenthalt steht für die Gäste selbstverständlich auch jede Menge Schokolade zum Geniessen bereit.

M-Budget-Zimmer

Nebst den Schoggi-Zimmern hat das Hotel-Zimmer auch Zimmer imMigros-Budget-Design. Nicht nur die Einrichtung des Doppelzimmers, auch der Preis entsprechen dem Konzept: 99.90 Franken kostet eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Eintritt in die Bade- und Saunawelt des Säntisparks.

(del)