Hund auf A1 löst Unfall mit vier Autos aus

Gemäss mehreren Meldungen befand sich am Montagmittag auf der Autobahn A1, Fahrtrichtung Zürich, ein freilaufender Hund auf der Autobahn. Mehrere Autofahrer hielten deswegen vor der Tunneleinfahrt Stephanshorn an, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Ein 57-jähriger Mann konnte sein Auto nur durch eine Vollbremsung anhalten. Einem 78-jährigen Autofahrer gelang dies nicht und sein Auto prallte ins Heck des Vordermannes. Durch den Aufprall wurden die stehenden Autos ineinander geschoben. Insgesamt waren bei der Auffahrkollision vier Autos beteiligt. Die 73-jährige Beifahrerin des 78-Jährigen wurde unbestimmt verletzt. Ebenfalls verletzte wurde eine 50-jährige Frau, die eines der vorderen Autos lenkte.

Beide Frauen wurden von der Rettung ins Spital gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Der Hund hatte inzwischen die Autobahn wieder verlassen. Er blieb unverletzt.

(taw)