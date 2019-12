Hund büxt aus und geht auf Zugreise

«Dieser kleine Kerl träumte von der grossen weiten Welt», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen auf ihrer Facebook-Seite. Am Sonntagmorgen büxte der Appenzeller Sennenhund-Mischling von seinem Zuhause in Degersheim aus.

Schnurstracks habe er sich zum Bahnhof begeben und sei dort um 7.43 Uhr in die S4 Richtung Uznach gestiegen. Seine Reise führte ihn bis nach Sargans. «Ein Zugpassagier hat gemeldet, dass ein Hund ohne Aufsicht im Zug sei», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Deshalb begab sich ein Polizist nach Sargans, um den Sennenhund dort am Bahnhof abzufangen. «Diese Zugstrecke ist wie eine Schleife. Es hätte also sein können, dass der Hund eine ganze Weile im Kreis gefahren wäre, wenn die Meldung des Passagiers nicht gewesen wäre», so der Mediensprecher. Ob der Hund in Degersheim wieder ausgestiegen wäre, kann nur gemutmasst werden.

Nachdem der Hund in Sargans abgefangen worden war, durfte er noch eine Runde im Polizeiauto drehen, bis seine Halterin ihn schliesslich abholte und wieder mit nach Hause nahm.

(maw)