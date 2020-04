Online-Kurs für Hunde – auch das ist jetzt möglich

«Wie für viele Kleinunternehmen war der Lockdown auch für mich und meine Hundeschule ein Schock», sagt Sandra Guggisberg aus Degersheim SG. Die Hundetrainerin ist Geschäftsführerin der in der ganzen Ostschweiz tätigen Hundeschule Blickwinkel. Wegen des Coronavirus musste sie jetzt sämtliche Trainings absagen.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Doch Not macht erfinderisch: Neu bietet Guggisberg Online-Trainings für Hundebesitzer an. Via Webcam sollen die Vierbeiner nun erzogen werden.

«Während des theoretischen Unterrichts sitzen die Hunde mit ihren Besitzern vor der Webcam», erzählt die Hundetrainerin. An der Online-Hundeschule nehmen bereits rund 30 Hundebesitzer teil. «Alle sind begeistert von diesem Angebot und finden es eine coole Abwechslung», so Guggisberg. Es würden jetzt sogar Personen aus dem Aargau und Graubünden teilnehmen.

Am Anfang war die Geschäftsführerin gegenüber der Idee einer Online-Hundeschule selber skeptisch. Sie zweifelte daran, dass ein Hundetraining via Bildschirm funktionieren könnte. «Doch Existenzängste haben mich schliesslich gezwungen, auf das interaktive Online-Training umzustellen», sagt Guggisberg.

Hundeschule bietet Online-Trainings für Hunde

Lernen im eigenen Umfeld

Den Entscheid bereut die Hundetrainerin nicht, im Gegenteil: «Online können wir Aspekte mit den Hunden angehen, die im Live-Unterricht beinahe unmöglich sind», sagt Guggisberg. In der Hundeschule seien die Vierbeiner nämlich an einem fremden Ort, zu Hause vor der Webcam hingegen in ihrem eigenen Revier.

«Auch kann man im Online-Unterricht den Hund allein im Raum lassen und schauen, wie er ohne den Besitzer reagiert», so die Geschäftsführerin. Durch die physische Trennung zum Hund könne sie das Verhalten des Hundes besser einschätzen und das Training dementsprechend anpassen. Laut Guggisberg sei ihre Arbeitsweise dadurch effizienter geworden. Auch würden die Hundebesitzer die Trainingsziele schneller in ihrem eigenen Umfeld erreichen.

Angebot soll ausgebaut werden

Guggisberg bietet in ihren Online-Stunden unterschiedliche Bereiche im Hundetraining an. Das Angebot beinhaltet Einzel-, Gruppen-, und Welpentraining. Zudem bietet sie im Internet weitere Bereiche wie Schnupper- und Rückruf-Kurse an. Das Angebot werde die Hundeschule nach Ostern erweitern. Jeder Hundebesitzer kann bei ihren Stunden mitmachen.

(gab)