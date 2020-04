Ihn zu kennen, könnte dir 3000 Euro einbringen

Am 26. April 2019 um 21.17 Uhr wurde die Polizei wegen eines Vorfalls im Bereich eines Betriebsgeländes beim Bahnhof Dornbirn-Haselstauden gerufen. Die Beamten und der eintreffende Notarzt fanden dort einen leblosen Mann mit massiven Bauchverletzungen vor, der noch an Ort und Stelle verstarb, sowie eine Frau, die den Notruf gewählt hatte.

Laut Aussage der Frau handelte es sich bei dem Täter um einen unbekannten Mann, der im Anschluss geflüchtet sei. Daraufhin leitete die Polizei sofort eine intensive Fahndung ein. Es wurden alle verfügbaren Streifen nach Dornbirn beordert, Bahnhof und Busse kontrolliert sowie das Betriebsgelände mit Polizeihund und Wärmebildkamera abgesucht. Der Täter ist jedoch immer noch flüchtig, die Fahndung läuft weiterhin.

In diesem Zusammenhang erfolgt am Mittwoch, den 15. April 2020 um 20.15 Uhr in der Sendung Aktenzeichen XY auf ZDF ein Beitrag zum Tötungsdelikt.

Personenbeschreibung des Täters

Der gesuchte Mann ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und zirka 1,80 Meter gross. Er ist von schlanker Statur, hat einen dunklen Teint und kurze braune Haare. Auffallend sind seine buschigen, bis fast über die Nase zusammengewachsenen dunklen Augenbrauen. Ausserdem hat er angewachsene Ohrläppchen. Der Täter sprach kein Deutsch, sondern Serbisch und nur gebrochenes Englisch. Er ist Raucher.

Für Hinweise, diee zur Festnahme des Täters führen, wird eine Belohnung von 3000 Euro in Aussicht gestellt.

Hinweise werden an das Landeskriminalamt Vorarlberg Tel: +43 (0) 59133 80 3333 oder per eMail: lpd-v-landeskriminalamt@polizei.gv.at erbeten.

