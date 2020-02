Ihr «Arbeitswerkzeug» hatten die Diebe im Auto

In Ardez GR überprüften Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) am Montag, 3. Februar 2020, ein Fahrzeug mit italienischen Kennzeichen. Bei der Kontrolle haben sie mutmassliches Diebesgut in Form von Zahnbürsten, Rasierklingen und Thon-Konserven gefunden. Für weitere Ermittlungen wurden die Fahrzeuginsassen, vier Rumänen im Alter zwischen 31 und 37 Jahren, der Kantonspolizei Graubünden übergeben.

Am Dienstag, 4. Februar, kontrollierten Mitarbeitende der EZV beim Bahnhof St. Margrethen SG einen 44-jährigen Mann aus Deutschland, der polizeilich gesucht wurde und bereits wegen Trickdiebstahls bekannt ist. Bei der Kontrolle des Gepäcks wurde mutmassliches Einbruchswerkzeug festgestellt, das die EZV beschlagnahmte. Der Mann wurde der Kapo St. Gallen übergeben, wie es in einer Mitteilung der EZV vom Mittwoch heisst.

Am gleichen Tag wurde auch beim Grenzübergang Au SG ein in Bulgarien immatrikuliertes Fahrzeug kontrolliert. Die bulgarischen Insassen, eine 21- jährige Frau und zwei 27- und 48- jährige Männer, sind in der Schweiz bereits wegen Diebstahls bekannt. Spezialisten der EZV fanden bei der Kontrolle des Fahrzeugs mutmassliches Einbruchswerkzeug und stellten dieses sicher bevor die drei Personen weiterreisen konnten.

(taw)