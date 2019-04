Im Aescher wird es keine Rösti mehr geben

Ende vergangenes Jahr kündigten die bisherigen Pächter des Bergrestaurant Aescher in Appenzell nach 31 Jahren ihren Pachtvertrag. Mitte Dezember wurden dann in einer Pressesitzung die neuen Pächter vorgestellt. Dabei handelt es sich um die Firma Pfefferbeere unter der Leitung von Gallus Knechtle. Nun geben die neuen Wirte erstmals einen Einblick in ihre Speisekarte (siehe Bildstrecke).

Umfrage Werden Sie die Rösti vermissen? Ja, sehr.

Ein wenig schon.

Nein, gar nicht.

Ich war noch nie im Aescher.

Nebst Siedwurst und Käsefladen für den grossen Hunger, findet man unter anderem auch Glace und Kuchen auf der Karte. Insgesamt sind rund ein Dutzend, zumeist regionale Gerichte auf der neue Speisekarte gelistet. Doch etwas sucht man vergebens: Die legendären Rösti des Kult-Restaurants. «Es war keine leichte Entscheidung, aber eine sehr bewusste», so Knechtle.

Aescher-Becki statt Rösti

Wie Gallus Knechtle und seine Geschäftspartnerin Melanie Gmünder bereits am Tag der Verkündung ihrer Pacht im Interview mit 20 Minuten sagten, wolle man die Werte des Aeschers erhalten. So könne man anstelle der berühmten Rösti nun neu das Aescher-Becki bestellen. «Dabei handelt es sich um Rindsgulasch mit Wurzelgemüse und Kartoffeln, das im traditionellen Talerbecki zum Teilen serviert wird», erklärt Knechtle. Damit wollen die neuen Gastgeber mit einem eigenen Gericht das Gasthaus prägen.

Der Kopf des Teams im Aescher ist Gmünder. Die gebürtige Appenzellerin wird dabei durch ein 12-köpfiges Team vor Ort und flexible Aushilfsmitarbeiter unterstützt. Einen wichtigen Part übernimmt ausserdem die Produktionsküche in Bühler AR, denn die Waren werden immer noch mit der Seilbahn angeliefert. In Bühler sollen die einzelnen Komponenten der Gerichte vorbereitet werden, womit die Abläufe in der Aescher-Küche vereinfacht würden. Bauliche Veränderung sind zwar beschlossen, konnten bisher aber noch nicht realisiert werden.

Transport per Helikopter

Vor einer Woche hat das neue Aescher-Team mit dem Helikopter einen ersten Transport durchgeführt und anschliessend mit Umgebungsarbeiten und dem Einrichten des Gasthauses am Berg begonnen. Man fiebere nun der Eröffnung entgegen und hoffe, bereits Anfang Mai die ersten Gäste begrüssen zu dürfen, so der Leiter der Pfefferbeere.

Die Pachtsaison des Aeschers beginnt Anfang Mai und endet im November 2019 (sofern die Schneeverhältnisse es erlauben)



(juu)