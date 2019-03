Im Kindergarten stinkts und keiner weiss wieso

Wie die «Südostschweiz» am Freitag berichtete, sei das Problem mit dem Gestank im Kindergarten schon etwas länger bekannt, eine Lösung aber leider noch lange nicht in Sicht. «Anfangs waren es nur Hinweise betreffend des Geruchs und es wurden keine gesundheitlichen Bedenken geäussert», so Marcel Blumenthal, Leiter Bauamt bei der Gemeinde Landquart. Deshalb habe man zu Beginn auf Massnahmen verzichtet.

Weil der Geruch aber derart übel und unerträglich ist, wurde inzwischen doch gehandelt. Laut der «Südostschweiz» hat sich der Gestank sogar in den Kleidern der Kindern festgesetzt und Eltern hatten sich beschwert.

Experten hinzugezogen

Wie Blumenthal ausführt, wurden diverse Fachleute aufgeboten, um der Ursache des Geruchs auf die Schliche zu kommen. Darunter ein Bauphysiker und eine Firma, die auf Raumluftanalytik spezialisiert ist. «Mit diversen Verfahren und Messungen wurde das Gebäude untersucht», so Blumenthal. Des Rätsels Lösung brachte es allerdings nicht. Dabei seien diverse Ursachen in Betracht gezogen worden, wie etwa flüchtige organische Verbindungen, Luftkeime, Bakterien, Biozide und Schimmelpilze.

Zu einem ähnlichen Fall kam es kürzlich auch in der Luzerner Gemeinde Horw. Eine Lehrerin hatte sich über den starken Geruch in zwei Schulzimmern beklagt, weshalb die Räume überprüft wurden. Dabei wurden hohe Naphtalinwerte gemessen. In einem Raum, in dem Psychomotorik-Lektionen stattfanden, ergaben die Messungen einen Wert von 158 Mikrogramm Naphthalin pro Kubikmeter Luft. Der Richtwert, den die Weltgesundheitsorganisation WHO für die absolute Unbedenklichkeit bei dauerndem Aufenthalt definiert, liegt bei 30 Mikrogramm pro Kubik.

Suche geht weiter

Beim Kindergarten Igis liegt der Geruch nicht am Naphtalin, dies könne nach den Messberichten definitiv ausgeschlossen werden, sagt Blumenthal. Trotzdem wolle man auf Nummer sicher gehen und die Kinder keiner Gefahr aussetzen. Deshalb nutze man bis auf Weiteres Container, die ohnehin auf dem Schulareal Igis stehen, für den Unterricht. Man könne so auch weitere Untersuchungen unabhängig vom Schulbetrieb durchführen. Dabei würden nebst konventionellen Methoden auch alternative Vorgehensweisen, wie etwa der Einsatz von spezifisch ausgebildeten Spürhunden geprüft.

