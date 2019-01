In Chur brennt die Postautogarage an der Oberalpstrasse, wie Postauto-Mediensprecherin Katharina Merkle auf Anfrage bestätigte. Angeblich soll ein Postauto in Brand geraten sein, das Feuer habe sich danach auf das Gebäude ausgebreitet, berichteten Leser-Reporter. «Es gab eine laute Explosion», sagt ein Leser-Reporter.



Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt den Brand. Das Feuer sei in der Tiefgarage des Postautodepots ausgebrochen, sagte Sprecher René Schumacher. Derzeit sei die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot vor Ort. Noch lodern die Flammen, laut der «Südostschweiz» ist der Brand aber unter Kontrolle.

Berichte über verletzte Personen gebe es bisher nicht. «Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert», sagt Schumacher. Über die Brandursache lagen noch keine Informationen vor.

«Wir rechnen mit grossen Verlusten»

Die Postautogarage verfügt über eine Tankstelle. Diese sei aber nicht vom Brand betroffen. Die Feuerwehr kühle die Tankstelle derzeit. «Die Explosionen könnten von Gasflaschen sein. Das ist aber bisher nur Spekulation», sagt Schumacher.

«In der Garage stehen teils bis zu 15 Postautos», sagt Merkle. Wie viele sich beim Ausbruch des Brandes in der Garage befanden, ist nicht bekannt. «Wir rechnen mit grossen Verlusten», sagt Merkle. Noch sei unklar, ob der Betrieb am Donnerstag aufrecht erhalten werden könne. Die betroffenen Postautos werden in der Region Chur eingesetzt.



