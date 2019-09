In St. Gallen hingen drei Jugendliche am Galgen

Am Samstag stand ein Galgen auf dem St. Galler Kornhausplatz. Drei Jugendliche hingen je an einem Strick und standen auf schmelzendem Eis. Daneben war ein Schild mit der Aufschrift: «Uns schmilzt die Zeit davon.» Hinter der Aktion steckt das Kollektiv Klimastreik Ostschweiz. Die Mediensprecherin Miriam Rivzi erklärt gegenüber dem «Tagblatt»: «Wir haben uns bei dieser Aktion für ein starkes Bild entschieden. Doch die Klimakrise tötet.» Für sie sei das deutliche Bild nötig, da die Politik die Dringlichkiet der Klimakrise nach wie vor nicht verstanden habe. Erst kürzlich haben die St. Galler Aktivisten der Regierung einen Brief mit Forderungen übergeben.

Kritik vorprogrammiert

Zu der inszenierten Hinrichtung auf dem Kornhausplatz sagt Rivzi auf Anfrage von 20 Minuten: «Viele machten Fotos und suchten das Gespräch mit uns.» Es habe aber auch kritische Stimmen gegeben. «Einige fanden die Aktion sehr schlecht. Sie sagten, es gehe zu weit und sei zu gewaltsam», so die St. Galler Klimaaktivistin. Die negativen Kommentare habe sie erwartet, doch sie rechtfertigt sich, die Szenerie sei an diversen Orten auf der Welt bereits Realität. In Afrika würden beispielsweise Menschen sterben, weil sie kein Wasser hätten. Das Ziel sei es gewesen, die Leute aufzurütteln und dies hätten sie erreicht.

Die Stadt St.Gallen hat die Standaktion bewilligt. Rivzi meint aber, dass es nach dem Stichwort Galgen schon mehr Nachfragen seitens der Stadt gab als bei anderen Standaktionen. Schlussendlich hätten sie den Verantwortlichen aber aufzeigen können, dass die Aktion nicht gewaltsam sei. Die drei jungen Leute am Galgen seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, versichert Rivzi, auch wenn das Eis komplett geschmolzen wäre.

