In derselben Nacht wurden zwei Wölfe erfasst

Am Stephanstag gegen 23 Uhr wurde bei Brigels eine Jungwölfin von einem Zug überfahren und getötet. Das Amt für Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden vermutet, dass das Tier zum Valgronda-Rudel gehört. Dieses Rudel hatte 2019 zum ersten Mal Nachwuchs. Beheimatet ist das Rudel zwischen Ilanz, der Val Sumvitg und der Val Lumnezia.

Ostschweiz-Push



Abonnieren Sie den Push des Ostschweiz-Kanals. So verpassen Sie nichts aus dieser Region: Seien es kuriose Nachrichten, tragische Schicksale oder herzerwärmende Good News.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie unter Regionen den Push für den Ostschweiz-Kanal aktivieren.

Bei der zweiten Wölfin, die in derselben Nacht zwischen Trin und Tamins von einem Auto überfahren wurde, handelt es sich wahrscheinlich um ein letztjähriges Weibchen aus dem Calanda-Rudel. Die Kollision wurde umgehend gemeldet. Da am Unfallort nur ein paar Haare zu finden waren, musste die Wildhut eine Nachsuche durchführen. Das Tier wurde tot aufgefunden, wie es von den Behörden heisst.

Beide Wölfe werden nun zur genauen Identifizierung ins Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin der Universität Bern überführt.

Verändertes Verhalten im Winter

Auf Grund des Schnees in den höheren Lagen ist momentan vermehrt damit zu rechnen, dass sich Wölfe auf Futtersuche im Tal und in Siedlungsnähe aufhalten. Erst Mitte Dezember wurde in Tamins ein Wolf tödlich von einem Auto erfasst. Beobachtungen von Wölfen in Siedlungsnähe sollten jeweils beim zuständigen Wildhüter gemeldet werden.



(mig)