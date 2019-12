In diesem Körper stecken 30 Jahre Arbeit

«Nach dem verrückten Wettkampf habe ich erst mal ein wenig Abstand zu allem gebraucht, um die vielen Emotionen und Eindrücke zu verarbeiten», erzählt der Wiler Roger Tanner über den Wettkampf, der sein Leben veränderte. Völlig unerwartet gewann er Mitte November den Bodybuilding-Contest Diamond Cup in Rom.

Bei Bodybuilding-Meisterschaften gibt es Amateur- und Profiligen. Beim Diamond Cup nahm der Wiler zuerst am Wettbewerb für Amateure teil. Dort gewann er eine Profilizenz. Diese berechtigt ihn, auch bei Profi-Wettbewerben mitzumachen. Tanner entschied sich spontan, beim folgenden Profiwettbewerb in Rom mitzumachen – und gewann. Dieser überraschende Sieg berechtigte ihn schliesslich dazu, an den Weltmeisterschaften in Spanien teilzunehmen.

An den Weltmeisterschaften vom 7. bis 9. Dezember ging die Erfolgsgeschichte weiter. Tanner gewann als erster Schweizer überhaupt den IFBB-Overall-Profi-Weltmeistertitel. Dies gelang ihm im ersten Anlauf. «Die Siege kamen alle völlig unverhofft», so der 46-jährige Wiler.

Die emotionale Siegerehrung an den Weltmeisterschaften. (Video: Privat)

Bodybuilding seit 30 Jahren

Mit seiner Leidenschaft fing er vor fast 30 Jahren an, als er im Alter von ungefähr 19 sein erstes Fitnessabo kaufte. Damit habe er auch begonnen, mehr auf seine Ernährung zu achten. Das heisst konkret: gesunde und frische Lebensmittel. Dazu gehören Gemüse, Fleisch, Fisch und kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Kartoffeln, Reis und Brot.

Früher habe Tanner auf den Tag verteilt sechs bis sieben Mahlzeiten zu sich genommen. Heute sind es noch fünf, zwischen denen ein Abstand von vier Stunden eingehalten wird. Dazu kommen viel Wasser und der teilweise Verzicht auf Zucker. «Es hat schon Vorbereitungsphasen gegeben, in denen ich neun Monate lang auf Zucker verzichtet habe», so der Bodybuilder.

Alkohol ist für Tanner hingegen kein Tabu: «Ab und zu gönne ich mir ein Bier. Wenn ich nebenbei viel trainiere, ist das kein Problem. In der Vorbereitungsphase auf einen Wettkampf verzichte ich natürlich ganz darauf.» Während der Festtage macht auch der Bodybuilder eine Ausnahme: «An Weihnachten esse ich auch mal ein Raclette. Wenn man viel trainiert, muss man sich keine Gedanken darüber machen, wenn man als Ausnahme mal ein Fondue oder eine Pizza isst», so Tanner.

In diesem Körper stecken 30 Jahre Arbeit

Ziel sind drei Weltmeistertitel

Ans Aufhören denkt der Bodybuilder vorerst nicht. «Mein Ziel ist es, weiterzumachen, bis ich 50 Jahre alt bin. Bis dann hätte ich gern drei Weltmeistertitel», so Tanner. Voraussetzung ist, dass der Körper die Strapazen mitmacht. Tanner: «Ich würde früher aufhören, falls mein Körper Symptome zeigen würde. Ich bin aber zuversichtlich, dass dies nicht der Fall sein wird.»

Anfang Dezember gewann der Wiler Bodybuilder Roger Tanner den Titel der IFBB-Master-Pro-Weltmeisterschaft. (Video: Privat)

