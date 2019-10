In diesem Schloss verlor eine Frau ihre Unschuld

Das Schloss oberhalb von Mammern ist imposant. Es wurde 1254 gebaut, hat 15 Zimmer und das Grundstück ist rund 230'000 Quadratmeter gross. Auf der Immobilienseite Ginesta wird es als «rares Liebhaberobjekt» bezeichnet. Dort steht das Schlossanwesen mit Blick auf den Bodensee für rund zehn Millionen Franken zum Verkauf.

Schlussstrich ziehen

Die Schlossherrin sagt zum Verkauf: «Wir tun das schweren Herzens. Es ist rational gesehen der richtige Zeitpunkt einen Schlussstrich zu ziehen.» Das sagte sie, während sie im Stall steht, denn die Schlossherrin ist leidenschaftliche Reiterin und packt auch beim Saubermachen mit an. Doch nun könnten sie und ihr Lebenspartner all die Arbeiten auf dem Anwesen nicht mehr erledigen. Es sei immer mehr geworden und nun alles zu viel.

Nicht nur sie und ihr Lebenspartner würden älter, sondern auch ihre Kinder aus erster Ehe, so die Frau. «Die Kinder haben ihre eigenen Pläne und wollen nicht ewig im Schloss bleiben. Sie ziehen weiter.» Die Kinder sind zwischen 24 und 31 Jahren alt. Auf dem Anwesen anzutreffen sind sie immer seltener. «Das hat unseren Entscheid auch beeinflusst», meint die Schlossherrin.

Von Anfang an seit 1992 habe sie das Schloss geliebt, so die gebürtige Deutsche weiter. «Ich habe viel Arbeit und Herzblut reingesteckt.» Das wünscht sie sich auch vom neuen Besitzer. Er soll viel Freude haben am Schloss, aber auch am Landleben in Lanzenneunforn.

Jungfrau gefangen gehalten

Die Geschichte des Schlosses reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Schön war nicht alles, was sich hinter den Mauern abspielte. So erzählte der Schlossherr vor Jahren in einem Fernsehinterview, dass im Turmzimmer eine Jungfrau aus dem Dorf festgehalten wurde. Aus dem Zimmer sei sie als schwangere Frau gekommen. Als ihr Vater Wind davon bekam, habe er seine Tochter retten wollen, worauf er erschossen worden sei.

Gruselig ging es offenbar im dunklen Schlosskerker zu und her. Vor Jahrhunderten seien dort Gefangene bis zu ihrem Tod festgehalten und gefoltert worden. Bei Ungehorsam landeten die Gefangenen gemäss dem Schlossherrn im Angsttrichter, einem Loch im Boden. Dort mussten sie bis zu drei Tagen nur mit Wasser und Brot bleiben.

Diese Zeiten sind vorbei. Zuletzt wurde das Schloss Liebenfels auch für Trauungen genutzt. Wie die Zukunft des Anwesens aussieht, ist offen. Auf mögliche Interessenten angesprochen, meint der Treuhänder Claude Ginesta gegenüber der «Thurgauer Zeitung», er könne dazu aus Gründen der Diskretion nichts sagen. Auf der Internetseite des Immoblienanbieters steht, das Anwesen biete Möglichkeiten aller Art. Weiter heisst es: «Menschen mit Visionen, Plänen und den notwendigen finanziellen Ressourcen finden sich hier vor einer einmaligen historischen Preziose.»

(mig)