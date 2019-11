In diesem Sessel wirst du feucht und durchgerüttelt

Anlässlich des grossen Re-Openings lanciert Kitag Cinemas im Cinedome Abtwil neben neuen Unterhaltungsangeboten gleich zwei zusätzliche Kinosäle.

Eines der Highlights ist die First Lounge, in der sich Kino mit Komfort vereint. So sehen Gäste die Filme in bequemen Liegesesseln und geniessen Snacks und Getränke à Discrétion. Deren Besucher kommen zudem in den Genuss von zusätzlichen Vorteilen wie einem Gratis-Parkplatz oder kostenloser Nutzung der ÖV, einem Goodiebag als Geschenk und WLAN. Ausserdem befindet sich hinter der Leinwand des Saales eine Bar, die in der Halbzeitpause öffnet. Dort können auch alkoholische Getränke gekauft werden.

Den Film mit allen Sinnen erleben

Ein weiterer Höhepunkt ist das 4DX Kino, in dem Filmliebhaber die neuesten Blockbuster mit allen fünf Sinnen erleben können.

Das heisst, dass sich zum Beispiel der Sessel der Handlung entsprechend bewegt. Der Stuhl kann sich in alle Richtungen neigen. Auch werden die Elemente Feuer, Wasser und Luft simuliert. Wenn einem das Wasser auf die Nerven gehen sollte, kann man es via Knopfdruck ausschalten.

Zusätzlich ist bei den Füssen ein Luftschlauch montiert. Wenn Spinnen oder andere Krabbeltiere im Film vorkommen, zittert der Schlauch, so dass das Gefühl entsteht, die Tiere direkt an den Fussen zu spüren.

