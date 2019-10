In dieser Garage parkiert man auf eigene Gefahr

In der Gemeindepublikation bietet Gommiswald eine Garage oberhalb Rieden zum Verkauf an. Darin hätte es Platz für vier Autos. Zudem können laut Anzeige weitere zwei Autos gedeckt abgestellt werden. Das Grundstück verfüge über eine Gesamtfläche von 530 Quadratmetern, somit genug Platz für ein Haus. Der Haken: Die Garage liegt mitten in einem Rutschhang und damit in der Naturgefahrenstufe rot, berichtet die «Linth-Zeitung».

Umfrage Würden Sie es wagen, Ihr Auto in dieser Garage zu parkieren? Klar, es scheint schliesslich nicht gefährlich zu sein.

Ja, aber nur mit einem mulmigen Gefühl.

Nein, ich liebe mein Auto viel zu fest.

Weiss nicht.

Häuser nicht bewohnbar

Im Juni 2013 rutschte der Hang im Gebiet Mühlegg nach extremen Regenfällen um rund 20 Zentimeter ab, wie ein Bericht von Wasser Energie Luft zeigt. Dabei wurden drei Chalets um mehrere Millimeter verschoben, was Risse in den Betonfassaden der Untergeschosse, gebogene Wände im Erdgeschoss und leicht abgesenkte Böden zur Folge hatte.

Aus diesem Grund mussten drei Hausbesitzer ausziehen. Die Gemeinde Gommiswald teilte ihnen damals mit, dass ihre Häuser abgerissen werden. Dies, weil sie im Rutschgebiet beim Mühlibächli stehen. «Eine weitere Wohnnutzung kann aus Sicherheitsgründen in Zukunft nicht mehr erlaubt werden», erklärte der damalige Gemeindepräsident Peter Göldi. Die Gefahr sei zu gross. Heute gehören die betroffenen Grundstücke der Gefahrenzone rot an, der höchstmöglichen Gefahrenzone. In solchen Zonen werden Bauten oder Anlagen, die Menschen oder Tieren als Behausung dienen, in der Regel nicht bewilligt.

Nur noch ein Haus steht

Der für den Bereich zuständige Geologe bestätigte in einem Abschlussbericht vom Juli 2019, dass der Hang weiterhin rutsche. Dies allerdings nur noch im Millimeterbereich pro Jahr – mit Ausnahme des Bereichs, wo die Garage steht. Dort bewege sich die Masse schneller, nämlich mit mehr als einem Zentimeter als höchste Bewegung pro Jahr. Zwei der drei Häuser im betroffenen Gebiet wurden in den letzten Jahren abgebrochen, nur eines steht noch. Die Garage gehört zu dem Haus, das noch auf den Abbruch wartet. Die Gemeinde hat die Garage dem Hausbesitzer abgekauft.



Keine Gefahr für Mensch und Tier

Zum Thema Sicherheit sagte Peter Hüppi, aktueller Gemeindepräsident von Gommiswald, gegenüber der «Linth-Zeitung», dass von der Gebäudeversicherung des Kantons St. Gallen an der Garage keine Schäden festgestellt wurden. «Auch in der Gefahrenzone rot müssen Gebäude erst abgerissen werden, wenn akute Gefahr für Mensch und Tier besteht», führt Hüppi aus. Dies sei nicht der Fall, da die Garage nicht bewohnt werde und die Rutschungen laut Messungen schleichend stattgefunden hätten.

Wie Hüppi erzählt, gibt es Interessenten für die Garage im Gefahrengebiet. Ein allfälliger Käufer sei sich der Situation oberhalb von Rieden über die Rutschgefahr bewusst. Wie tief der Käufer für die Garage in die Tasche greifen muss, möchte der Gemeindepräsident nicht sagen.

(del)