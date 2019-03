Instagram-Spots werden zu Müllhalden

«Warum sollten wir unsere Reichweite nicht für etwas Positives nutzen?», fragt Valentin Manhart, Mitgründer von The Alpinists. Der 21-Jährige aus Walenstadt SG betreibt mit zehn Freunden das grösste Outdoor-Fotografie-Kollektiv der Schweiz. In ihrer Freizeit erklimmen die elf Fotografen Berggipfel, campieren im Schnee und halten dutzende Sonnenaufgänge mit ihren Kameras fest. All diese Eindrücke teilt die Gruppe dann mit ihren rund 70'000 Instagram-Followern.

«Wir fotografieren alle schon seit etwa fünf Jahren», erzählt Manhart. Auf die Idee mit The Alpinists kamen er, sein Kollege Roman Flepp (21) und die anderem Hobby-Fotografen erst durch Instagram. Die letzten Jahre hatten Manhart und Flepp bereits eine eigene Foto-Seite auf der Plattform. Auch diese gehört mit über 185'000 Followern zu den erfolgreichsten Outdoor-Seiten der Schweiz.

Bäume pflanzen und Aufräum-Tag

Da die Natur die beiden Ostschweizer fasziniert, ist es auch kein Wunder, dass sich The Alpinists zum Schutz dieser einsetzen. «Da die Instagram-Spots mittlerweile recht überlaufen sind, bleibt auch einiges liegen», sagt Flepp. So sind laut Manhart bereits Projekte in Planung wie ein Clean-up-Day, an dem Naturliebhaber gemeinsam ein Stück Landschaft vom Müll befreien, oder ein Instagram-Treffen mit anschliessendem Bäumepflanzen. «Auch Workshops, in denen wir etwas über geeignete Zeltplätze, übers Drohnenfliegen und die Regeln in Naturschutzgebieten erzählen, stehen bereits auf dem Programm», so der Fotograf.

Da der Grossteil der zwischen 19 und 26 Jahre alten Jungs noch im Studium ist, bleibt nur wenig Zeit für solche Abenteuer. «Man muss viele Kompromisse eingehen und auch mal Kollegen absagen», erzählt Manhart. Doch all das sei es ihm und den anderen zehn Landschaftsfotografen wert. Schliesslich haben sie alle ein Ziel: «Die jungen Leute zum Rausgehen motivieren und Menschen klar machen, wie schön unsere Natur und direkte Umgebung sein kann.»

(juu)