«1'000'000 Scoville – es wird keine Haftung übernommen», lautet die Beschreibung in der Stadtmetzgerei Rorschach zum selbst deklarierten «schärfsten Fleischkäse der Ostschweiz/Schweiz». Zum Vergleich: Scharfer Tabasco hat zwischen 50'000 und 100'000 Scoville, ein handelsüblicher Pfefferspray liegt bei zwei Millionen. Die Kreation stammt von Inhaber und Metzger Michael Gehringer. Er hat das Produkt erst seit kurzem bei sich im Sortiment. «Bisher ist der Fleischkäse erstaunlich gut angekommen, vor allem bei den jungen Leuten», so Gehringer.

Der 31-Jährige ist seit rund zweieinhalb Jahren Inhaber der Stadtmetzgerei und experimentiert gern mit neuen Zutaten. Von pikant bis zu Gemüse- oder gar Apfel-Fleischkäse ist in seinem Geschäft über die Sommerzeit alles zu finden. Vor rund einem Jahr hatte er auch den hanfhaltigen CBD-Fleischkäse lanciert.

Ist das der schärfste Fleischkäse der Schweiz?

Fleischkäse am besten heiss geniessen

Laut einem Warnschild darf der Fleischkäse nur an volljährige Personen verkauft werden. Gehringer gibt aber Entwarnung: «Die Schote und die Zutaten, die darin enthalten sind, haben zwar eine Million Scoville, aber beim Essen ist es auszuhalten.» Deswegen verkaufe er auch an Berufsschüler. Gehringer empfiehlt, den extra scharfen Fleischkäse am besten heiss zu geniessen.

20 Minuten hat sich auf die Suche nach Passanten gemacht, die sich trauen ein Stück des Fleischkäses zu probieren. Ihre Reaktionen sehen Sie oben im Video.

Fazit der Redaktion: Für Schärfe-Liebhaber ist der Fleischkäse absolut zu empfehlen. Für einige unserer Testpersonen konnte es gar nicht scharf genug sein. Andere hingegen kamen deutlich an ihre Grenzen. Leute die also nicht so oft oder gern scharf essen, sollten von diesem Fleischkäse lieber die Finger lassen.





