Jäger fanden seine Leiche im Wald

Seit dem 21. März 2019 wurde ein 79-Jähriger aus Aadorf im Thurgau vermisst. Er sei an diesem Tag gegen 10.30 Uhr das letzte Mal im Alterszentrum gesehen worden, teilte die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Anschliessend verliess er seinen Wohnort für einen Spaziergang.

Der Vermisste wurde am 19. Oktober kurz vor dem Mittag während einer Jagd tot in einem Waldstück bei Aadorf aufgefunden, heisst es am Donnerstag in einer Mitteilung der Polizei. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau gibt es keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung. Die genaue Todesursache wird abgeklärt.

(del)