Jesus aus der Krippe gestohlen

«Plötzlich war der Heiland weg», titelten die «Obersee Nachrichten» am Donnerstag. In der Nacht von Samstag auf Sonntag muss wohl jemand das Christuskind aus der Krippe entnommen haben. «Das letzte Mal gesehen wurde der Heiland am Samstag um genau 21.34 Uhr», sagt Irene Schuler, OK-Mitglied des Christkindlimärt Rapperswil zur Zeitung. Um diese Zeit habe sie ihn noch fotografiert. Am Sonntagmorgen war die Krippenfigur weg.

Einbruch in Marktstände



Am Donnerstag teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit, dass Unbekannte in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch am Weihnachtsmarkt in Rapperswil-Jona in insgesamt 14 Marktstände eingedrungen sind. Die Täter stahlen Bargeld im Wert von über 1000 Franken.

Schuler habe die Entwendung mit einer Kombination von Schockstarre und Grinsen zur Kenntnis genommen. Man könne darüber Schmunzeln, aber sie finde es wirklich schlimm, dass jemand das fünf Kilo schwere Christuskind gestohlen haben soll.

Hoffen auf Weihnachtswunder

Eine sogenannte Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Nicht so vor einigen Jahren, als das Christkind schon einmal entwendet wurde: Es wurde in einem Gebüsch in der Nähe gefunden.

Über Motiv und Täter kann Schuler nur spekulieren. «Ich denke, da wollte sich jemand einen Spass machen. Vielleicht war es auch eine Art Mutprobe unter Jugendlichen», so Schuler. Finanzielle Motive schliesst sie aus. Ersetzt werde die Figur nicht. Es bestehe immer noch die Hoffnung, dass die Figur zurückgebracht wird. Ganz im Sinne der Weihnachtsamnestie hätten die Diebe nichts zu befürchten.

Tierschutzverein bestohlen

Doch nicht nur Krippenfiguren verschwinden zur Weihnachtszeit. Auch in Dicken SG griffen Langfinger zu. Dort haben Unbekannte am Mittwochmorgen früh Weihnachtsdekorationen aus dem Hofladen des Tierschutzvereins Papageienhof/Büsihof mitgenommen, ohne diese zu bezahlen. Die gestohlenen Artikel haben laut Kantonspolizei einen Wert von mehreren hundert Franken.

«So kurz vor Weihnachten trifft uns dieser Verlust und finanzielle Schaden ganz besonders. Wir können nicht verstehen, wie jemand ein Tierheim bestehlen kann und sind am Boden zerstört», schreiben die Betreiber vom Tierschutzverein auf Facebook. Das Geld würde nicht nur in der Kasse fehlen. Damit hätte Futter für die Tiere gekauft werden sollen.





(20 Minuten)