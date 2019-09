Jetzt hängt das Fleisch nicht mehr

Der 42-jährige Fahrer des mit hängendem Fleisch beladenen Sattelschleppers fuhr gegen 4 Uhr am frühen Mittwochmorgen vom Schlachthof her in Richtung Autobahneinfahrt St.Gallen-Winkeln. Beim Linksabbiegen auf die Autobahneinfahrt kippte die Fahrzeugkombination zur Seite, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heisst.

Die Einfahrt musste für die Dauer der Unfallaufnahme und für die aufwendige Bergung für mehrere Stunden gesperrt werden. Dazu stand die Feuerwehr, ein Spezialunternehmen sowie die Stadtpolizei St.Gallen zur Absperrung im Einsatz.

Der 42-Jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an der Fahrzeugkombination kann noch nicht beziffert werden.

(taw)