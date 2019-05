Joggerin flüchtet vor Bussard ins Gebüsch

«Alles ging so schnell. Ich wusste, man soll unter einen Baum oder in ein Gebüsch flüchten», erzählt Gabi Steiner gegenüber der Linth-Zeitung. Die Frau wurde am Donnerstag während einer Jogging-Einheit auf der Tägernaustrasse in Richtung Jona von einem Bussard angegriffen. Der Raubvogel griff von hinten an: Sie hätte noch kurz etwas gehört und direkt darauf flog er knapp über ihren Kopf hinweg. Dann habe er abrupt umgedreht und sie angegriffen. «Ich war geschockt», sagt Steiner. Nach einem Verteidigungsversuch mit einer Mütze, flüchtete sich die Frau mit einem Hechtsprung ins Gebüsch.

Umfrage Wurden Sie auch schon einmal von einem Vogel angegriffen? Ja, schon mehrmals.

Ja, einmal.

Nein, das ist mir noch nie passiert.

Der Lenker eines vorbeifahrenden Autos beobachtete die Szene und brachte Steiner schliesslich aus der Gefahrenzone in sein Auto. Wie die «Linth-Zeitung» weiter berichtet, zog sich die Frau beim Sprung einige schmerzhafte Prellungen zu. Neben ein paar blauen Flecken werde ihr aber auch der Schock bleiben, so Steiner. Auf Facebook teilt sie das Erlebnis und mahnt die Leser zur Vorsicht und rät, die betreffende Strasse in den nächsten Tagen und Wochen zu meiden. Sie selbst werde sich für die nächsten Wochen auf jeden Fall eine andere Jogging-Route suchen.

Augen auf dem Hinterkopf

Über den Grund des Angriffes kann man nur mutmassen. Laut der Schweizerischen Vogelwarte Sempach kommen solche Angriffe vor allem von Mai bis Juli vor, wenn die Vögel Junge haben. Bei den attackierenden Vögeln handelt es sich beinahe ausschliesslich um Mäusebussarde, ausnahmsweise auch um Milane. «Kommt ein Jogger zufälligerweise in der Nähe des Horstes oder nahe bei einem frisch ausgeflogenen Jungvogel vorbei, sehen die Altvögel in ihm eine Gefahr», heisst es auf der Website der Vogelwarte. Ziel der Attacke ist es, den Feind zu vertreiben.

Während der Brutzeit sollten Reviere von Mäusebussarden deshalb gemieden werden. Hilfreich sei es auch, sich Augen auf den Hinterkopf oder eine Mütze zu malen oder kleben. Wenn Mäusebussarde ihren Opfern in die Augen schauen, greifen sie nicht an, weil dann eine Attacke aus dem Hinterhalt nicht mehr möglich sei. Komme es zu Verletzungen, auch wenn diese nur klein sind, sollte man sich beim Hausarzt gegen Starrkrampf (Tetanus) impfen lassen.

(mwa)