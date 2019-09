Jugendliche zockt mehrere Ladenbesitzer ab

«Sowas ist einfach nur dreist», sagt Darko Popovic, Besitzer des Studios Darko Tattoo, nach dem Vorfall von letzter Woche. Eine Jugendliche aus Arbon TG hat sich von Popovic ein Tattoo auf die Schulter stechen lassen. Anschliessend ist sie ohne zu zahlen aus dem Laden gelaufen. Der Tätowierer hat die Jugendliche nach einer abgelaufenen Frist angezeigt.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Letzten Mittwoch um 19 Uhr hatte die Frau den Termin im Studio. «Der Termin ist seit Monaten gestanden. Das nötige Geld dafür aufzutreiben, sollte in dieser Zeit kein Problem sein», sagt Popovic. Da im Laden nicht mit Karte bezahlt werden kann, sagte die Frau, sie wolle Geld abheben gehen. «Ich habe gewartet und gewartet, aber die Frau ist nicht mehr zurück gekommen.» Rund eine halbe Stunde später habe sie geschrieben, dass sie noch auf der Suche nach einem Bankomaten sei. Offensichtlich eine Lüge, denn nach weiteren 20 Minuten wollte der Tätowierer die Frau erneut kontaktieren, war aber auf Facebook bereits geblockt worden. «Ganz offensichtlich schätzt nicht jeder die Kunst und den Zeitaufwand», sagt der Tätowierer enttäuscht.

«Gnadenfrist gewährt»

«Auf Facebook und Instagram habe ich Posts erstellt und meinem Frust Luft gemacht», so Popovic. Jemand habe ihm dann die Telefonnummer der Jugendlichen zugestellt. Er rief sie an, worauf sie ihm mitteilte, sie käme am Freitag vorbei und bezahle das Tattoo. «Ich habe ihr diese Gnadenfrist gewährt.» Als sie dann nicht im Studio erschien, hat der betrogene Tätowierer die Polizei informiert und laut seinen Angaben Anzeige erstattet. «Es geht mir nicht um den Betrag von 200 Franken, sondern ums Prinzip, dass man mit sowas nicht davon kommen soll», so Popovic.

Bereits in der Vergangenheit soll die Jugendliche Diebstähle und Betrügereien begangen haben. Er habe herausgefunden, dass die Besitzerin eines Nagelstudios in Rorschach SG die gleiche Erfahrung habe machen müssen. Dieselbe junge Frau habe sich dort die Nägel machen lassen und sei dann ohne zu zahlen abgehauen. Von anderen Quellen wird berichtet, dass die Jugendliche Tabletts und dergleichen gestohlen habe. Zudem soll sie wiederholt einen falschen Ausweis benutzt haben.

Eltern zahlen nicht

Der Tätowierer hat auch versucht, die Eltern der Betrügerin zu kontaktieren. «Ihr Stiefvater hat mir dann direkt gesagt, er komme dieses Mal nicht für die Kosten auf, er habe schon beim Nagelstudio zahlen müssen», so Popovic. Er solle den leiblichen Vater in Portugal kontaktieren, da man keine Nerven mehr habe, die Scherben aufzuräumen.

Die Kantonspolizei Zürich will die Anzeige weder bestätigen noch dementieren. Ob die Kantonspolizei Zürich oder Thurgau dem Fall nachgehe, sei vom Einzelfall abhängig. «Bei einem Rechtshilfegesuch der Kantonspolizei Zürich würden wir die Verdächtige vorladen und befragen», sagt Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. «Aufgrund des Tatbestandes kann von einem Betrug ausgegangen werden. Die Staatsanwaltschaft würde nach Erhalt der Polizeiakten den Fall beurteilen und über das Strafmass entscheiden.»

(maw)